Роднина об атаке Большунова на финна: «Было явное нападение! За это могут привлечь к ответственности, надо держать себя в руках»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что на российского лыжника Александра Большунова подано заявление в финскую полицию из-за поведения на финише эстафеты.

На последних метрах дистанции Большунов замахнулся палкой на финна Йони Мяки, а после финиша сбил его с ног. Россиянин был недоволен тем, что Мяки не позволил ему выбрать коридор в финишном спурте.

«Было явное нападение! Вы что не видели? Факт остается фактом, все видели, что было на финише!

Данное поведение для спортсмена такого уровня недопустимо. За это могут привлечь к ответственности. Надо держать себя в руках.

Если что-то происходит – вызывают полицию. Так устроено везде. Мне такое поведение непонятно. Да, была обидная ситуация, но толкать соперника...» – сказала Роднина.

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