Бородавко о возможном переходе Большунова в биатлон: «Удивляюсь журналистам, падким до таких новостей. Включайте голову немного»

Тренер сборной России по лыжным гонкам поделился мнением о том, может ли перейти в биатлон.

– Я просто удивляюсь журналистам, падким до таких новостей. Ребята, вы немного голову включайте! Отличайте обычный пранк от серьезного высказывания.

– Большунов не сказал категоричное «нет», поэтому и пошли такие разговоры.

– Как спросили, так и сказал. Биатлон – это очень серьезный вид спорта, где люди также очень серьезно работают. Их гоночная подготовка на очень высоком уровне. Нельзя сказать, что они пешеходы.

Нужно с уважением относиться к представителям другого вида спорта. И не делать признаний, что сейчас придет и начнет объезжать всех на одной ноге.

Вы видите, что происходит со Стиной Нильссон, которая перешла в биатлон из лыжных гонок, – сказал Бородавко.

Стина Нильссон о 99-м месте в первой биатлонной гонке: «Сейчас это мой уровень. Но я никуда не тороплюсь»