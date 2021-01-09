Бородавко о возможном переходе Большунова в биатлон: «Удивляюсь журналистам, падким до таких новостей. Включайте голову немного»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Стина Нильссон Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о том, может ли Александр Большунов перейти в биатлон.

– Я просто удивляюсь журналистам, падким до таких новостей. Ребята, вы немного голову включайте! Отличайте обычный пранк от серьезного высказывания.

– Большунов не сказал категоричное «нет», поэтому и пошли такие разговоры.

– Как спросили, так и сказал. Биатлон – это очень серьезный вид спорта, где люди также очень серьезно работают. Их гоночная подготовка на очень высоком уровне. Нельзя сказать, что они пешеходы.

Нужно с уважением относиться к представителям другого вида спорта. И не делать признаний, что сейчас придет и начнет объезжать всех на одной ноге. 

Вы видите, что происходит со Стиной Нильссон, которая перешла в биатлон из лыжных гонок, – сказал Бородавко. 

Стина Нильссон о 99-м месте в первой биатлонной гонке: «Сейчас это мой уровень. Но я никуда не тороплюсь»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья