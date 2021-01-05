Бородавко об отношениях Большунова и других российских лыжников: «Может быть, есть какая-то зависть, но она никак не проявляется»

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал выступление лыжников на «Тур де Ски».

выиграл 4 гонки из 5, забеги в Тоблахе дважды завершились полностью российскими подиумами.

«Остается только радоваться хорошему выступлению ребят при большой конкуренции. Все заряжены на борьбу и победу, это очень приятно. Каждый выступает в силу своих возможностей.

Может быть, (к Большунову со стороны других российских лыжников) есть какая-то зависть, но она никак не проявляется.

Большая конкуренция добавляет интереса любителям лыжных гонок. Она радует наших лыжников и любителей лыжных гонок», – сказал Бородавко.

«Я не поздравил Большунова с Кубком мира. Выиграл и выиграл – мы редко общаемся». Наш лучший лыжник – будто отшельник в команде

Наши лыжники захватили «Тур де Ски»: у Большунова – третья победа подряд (и еще один титул?), в топ-5 – только русские!