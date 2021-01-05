Бородавко об отношениях Большунова и других российских лыжников: «Может быть, есть какая-то зависть, но она никак не проявляется»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски Юрий Бородавко Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал выступление лыжников на «Тур де Ски».

Александр Большунов выиграл 4 гонки из 5, забеги в Тоблахе дважды завершились полностью российскими подиумами.

«Остается только радоваться хорошему выступлению ребят при большой конкуренции. Все заряжены на борьбу и победу, это очень приятно. Каждый выступает в силу своих возможностей.

Может быть, (к Большунову со стороны других российских лыжников) есть какая-то зависть, но она никак не проявляется.

Большая конкуренция добавляет интереса любителям лыжных гонок. Она радует наших лыжников и любителей лыжных гонок», – сказал Бородавко.

«Я не поздравил Большунова с Кубком мира. Выиграл и выиграл – мы редко общаемся». Наш лучший лыжник – будто отшельник в команде

Наши лыжники захватили «Тур де Ски»: у Большунова – третья победа подряд (и еще один титул?), в топ-5 – только русские!

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