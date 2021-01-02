Маркус Крамер: «Червоткин признал, что виноват в столкновении с Беловым»

Тренер сборной России по лыжным гонкам поделился мнением о выступлении россиян на «Тур де Ски».

— еще осенью был в настолько плохой форме, что не смог отобраться на мира. А теперь проводит лучшую гонку в своей жизни и идет вторым в общем зачете «Тур де ски» вслед за Большуновым. В чем секрет?

— Мы работаем с Артемом второй год. В прошлом сезоне он не до конца понимал мои требования. Но сейчас у нас полное взаимопонимание. Мы поменяли кое-что в технике передвижения, особенно в классическом стиле, но и в коньке тоже. Старые ошибки возвращаются только на фоне усталости, ближе к концу гонки. Но это нормально, так происходит почти у всех.

— Он отстает от Большунова в общем зачете примерно на 50 секунд. Реально побороться за победу?

— Не думаю, Александр очень силен. Да, в преследовании Артем был быстрее, но тут нужно понимать: стартовать первым и идти в отрыве куда сложнее, чем преследовать лидера. Если только не случится чего-то форс-мажорного, вроде завала или ужасной ошибки с лыжами, то Большунов должен выиграть. Я уверен, что победа будет его. А для Артема сейчас важно сохранить место на подиуме. Он универсальный гонщик, может показывать результат в спринте и дистанционной гонке обоими стилями. Но в принципе, мы готовимся к чемпионату мира, это главная цель. А «Тур де Ски» важен именно как этап подготовки.

— Что с и ? Они помирились?

— Я знаю, что они поговорили вечером. Алексей посмотрел кадры замедленного повтора и признал, что он был виноват в столкновении. Но и Евгений тоже понимает, что бороться в первую очередь нужно против соперников из других команд, а не из своей. Такие вещи на трассе порой случаются, ничего особенного тут нет. Но тяжело, когда сталкиваются ребята из одной команды. Никто не понял, конечно, почему они вместо того, чтобы быстро вскочить и бежать на финиш, стали выяснять отношения сразу после падения. Но мне кажется, просто оба были в шоке.

— Вы говорили после этого с тренером Червоткина Юрием Бородавко?

— Конечно. Мы все обсудили, все нормально. Червоткина ведь дисквалифицировали сразу за два эпизода: метров за 500 до того спуска, где они упали, он поменял лыжню и помешал одному из гонщиков. Но при этом я считаю, что три минуты штрафа — это слишком много. Вполне достаточно было бы желтой карточки или хотя бы минутного штрафа, – сказал Крамер.

«Русские стояли и ругались – я был удивлен». Авария на «Тур де Ски» – наши лыжники не поделили трассу перед финишем (один даже вылетел на встречку)