Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг получил 7 месяцев тюрьмы за опасное вождение и хранение наркотиков

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг получил 7 месяцев лишения свободы за опасное вождение, нарушение скоростного режима и хранение наркотиков.

Сторона обвинения настаивала на присуждении Нортугу 8 месяцев тюрьмы.

Адвокат спортсмена Халвард Хелле полагал, что срок должен был быть меньше – 6 месяцев (в этом случае по норвежским законам Нортуг мог бы отбыть наказание на свободе, его передвижение фиксировалось бы при помощи электронного браслета).

Помимо тюремного срока, Нортуг пожизненно лишен водительских прав.

По существующей в Норвегии практике, Нортуг сможет вновь претендовать на получение водительского удостоверения, но не ранее, чем через 5 лет.

13 августа Нортуга остановила полиция на шоссе, когда он вел машину со скоростью 168 км/ч при ограничении 110 км/ч. Ведение автомобиля Нортуг снимал на мобильный телефон.

Позже полиция нашла кокаин дома у спортсмена.

С решением суда Нортуг согласился.

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