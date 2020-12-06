Сергей Устюгов: «Коронавирус цепанул меня очень серьезно. Тренироваться не мог – температура поднималась, болела голова, скакали пульс и давление»

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам рассказал о состоянии здоровья. В октябре Устюгов перенес коронавирус.

– Когда мы сможем увидеть вас на соревнованиях?

– На самом деле, пока не буду себя чувствовать нормально, не хочу начинать. Я же после того, как вернулся из Финляндии, не сделал ни одной работы в третьей зоне. До сих пор. Сначала анализы крови были плохие, нельзя было тренироваться. После обследования сказали три-четыре дня подождать и потом начинать по одной тренировке.

Вот я как раз сейчас на этой стадии. Если все будет хорошо, планирую пробежать любительские соревнования в конце месяца. На чемпионате Свердловской области, например. А в январе – на Континентальный кубок в Кирово-Чепецк.

Нужно посмотреть, как организм среагирует. Главный вопрос в том, позволит ли здоровье. Если буду конкурентоспособен, наверное, позовут на мира. Нет – продолжу бегать в России.

– Переболев коронавирусом в такой форме, понимаете норвежцев, которые отказываются выступать на Кубке мира?

– В принципе, да. Можно ведь вообще закончить карьеру. Для кого-то это вскользь проходит, а меня цепануло очень серьезно. Когда мы приехали в Финляндию, я почувствовал, что утром просто не смогу выйти на тренировку.

Тесты уже были отрицательными, но даже перелет дался тяжело. Тренироваться нормально вообще не мог – сразу температура поднималась, вечно болела голова, скакали пульс и давление.

После контрольной тренировки понял, что дело плохо: нужно ехать домой, сдавать анализы. и Сергей Турышев убеждали перебраться в Давос и готовиться к Кубку мира там. Но я был уверен, что нужно провериться. В итоге анализы показали, что мне необходимо пить кроверазжижающие препараты и ни в коем случае не стартовать.

– Страшно от мысли, что это может затянуться надолго?

– Знаю спортсменов, которые примерно в таком же состоянии бегают и соревнуются. Не только лыжники. Но я не понимаю, зачем себя так насиловать. У меня вот голова была просто в тумане. Как-то поймал себя на мысли, что сижу с телефоном в руках минут десять и не помню, кому и что вообще хотел написать, – рассказал Устюгов.

Сергей Устюгов: «Переболел коронавирусом на сборе в октябре. Последствия настолько суровые, что не могу до конца прийти в себя»