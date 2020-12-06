Глава оргкомитета «Тур де Ски» в Тоблахе: «За решением норвежцев стоит политический аспект. Они охотно попытаются перенести гонки в Скандинавию»

Глава оргкомитета этапов «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе Герти Ташлер считает, что отказ сборной Норвегии принять участие в многодневке вызван политическими мотивами.

– Думаю, в долгосрочной перспективе это может очень сильно ударить по «Тур де Ски» в негативном плане. Зайду так далеко, что скажу, что это может стать концом «Тур де Ски».

Очень жаль. Особенно потому, что концепция безопасности, регламент Международной федерации лыжного спорта ( ) и наш собственный протокол защиты здоровья чрезвычайно строги.

Поэтому мы не понимаем, почему команды отказываются приехать в Тоблах из соображений безопасности. Мы исходим из того, что за этим решением лежит политический аспект.

– Какой именно аспект вы имеете в виду?

– С политической точки зрения, считаю, они охотно попытаются перенести гонки в Скандинавию, в свои города, что определенно не пойдет на пользу «Тур де Ски», – отметил Ташлер.

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