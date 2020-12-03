Сборная Норвегии по лыжным гонкам пропустит «Тур де Ски» из-за угрозы заболеть коронавирусом

Сборная Норвегии по лыжным гонкам пропустит многодневку «Тур де Ски» из-за угрозы заболеть коронавирусом.

Сегодня Международная федерация лыжных видов спорта ( ) подтвердила, что гонка пройдет по плану – семь этапов за десять дней в трех местах.

Норвегия просила FIS сократить многодневку до 5 гонок и провести ее максимум в двух местах.

«Путешествовать по странам Европы во время пандемии коронавируса – большая и неоправданная угроза заболеть», – сообщил врач сборной Ойстейн Андерсен.

«Наш главный приоритет – здоровье спортсменов и персонала. Наша цель в сезоне останется неизменной – чемпионат мира в Оберстдорфе», – отметил менеджер команды Эспен Бьервиг.

Тур стартует 1 января в швейцарском Валь-Мюстаире, где пройдет три этапа. Далее лыжники переедут в Италию: сначала в Тоблах (2 этапа), а затем в Валь-ди-Фьемме, где состоятся две заключительные гонки. Закончится многодневка 10 января.

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