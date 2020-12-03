Сборная Норвегии по лыжным гонкам пропустит «Тур де Ски» из-за угрозы заболеть коронавирусом

Теги Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии FIS сборная Норвегии жен Эспен Бьервиг Ойстейн Андерсен Лыжи

Сборная Норвегии по лыжным гонкам пропустит многодневку «Тур де Ски» из-за угрозы заболеть коронавирусом.

Сегодня Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) подтвердила, что гонка пройдет по плану – семь этапов за десять дней в трех местах.

Норвегия просила FIS сократить многодневку до 5 гонок и провести ее максимум в двух местах.

«Путешествовать по странам Европы во время пандемии коронавируса – большая и неоправданная угроза заболеть», – сообщил врач сборной Ойстейн Андерсен.

«Наш главный приоритет – здоровье спортсменов и персонала. Наша цель в сезоне останется неизменной – чемпионат мира в Оберстдорфе», – отметил менеджер команды Эспен Бьервиг.

Тур стартует 1 января в швейцарском Валь-Мюстаире, где пройдет три этапа. Далее лыжники переедут в Италию: сначала в Тоблах (2 этапа), а затем в Валь-ди-Фьемме, где состоятся две заключительные гонки. Закончится многодневка 10 января.

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