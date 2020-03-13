Лыжи. Кубок мира. Йохауг стартовала первой в гонке преследования, Карлссон – 2-й, Непряева – 3-й, Сорина – 4-й

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке проходит женская гонка преследования свободным стилем на 10 км.
Лыжные гонки
Рука, Финляндия
Женщины
10 км, гонка преследования, свободный стиль
Начало – 13.50 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport
Старт-лист
1. Тереза Йохауг (Норвегия)
2. Фрида Карлссон (Швеция) – 0,16
3. Наталья Непряева (Россия) – 0,16
4. Татьяна Сорина (Россия) – 0,19
5. Майя Далквист (Швеция) – 0,20
6. Линн Сван (Швеция) – 0,24
7. Эбба Андерссон (Швеция) – 0,30
8. Тириль Венг (Норвегия) – 0,38
9. Лотта Венг (Норвегия) – 0,41
10. Кертту Нисканен (Финляндия) – 0,42...
15. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 0,54...
26. Юлия Ступак (Россия) – 1,32...
33. Яна Кирпиченко (Россия) – 1,47...
36. Алиса Жамбалова (Россия) – 1,56...
40. Христина Мацокина (Россия) – 2,10...
44. Екатерина Смирнова (Россия) – 2,31
Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке