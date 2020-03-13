Лыжи. Кубок мира. Йохауг стартовала первой в гонке преследования, Карлссон – 2-й, Непряева – 3-й, Сорина – 4-й

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке проходит женская гонка преследования свободным стилем на 10 км.

Лыжные гонки

Рука, Финляндия

Женщины

10 км, гонка преследования, свободный стиль

Начало – 13.50 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. (Швеция) – 0,16

3. (Россия) – 0,16

4. Татьяна Сорина (Россия) – 0,19

5. Майя Далквист (Швеция) – 0,20

6. Линн Сван (Швеция) – 0,24

7. Эбба Андерссон (Швеция) – 0,30

8. Тириль Венг (Норвегия) – 0,38

9. Лотта Венг (Норвегия) – 0,41

10. Кертту Нисканен (Финляндия) – 0,42...

15. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – 0,54...

26. (Россия) – 1,32...

33. Яна Кирпиченко (Россия) – 1,47...

36. Алиса Жамбалова (Россия) – 1,56...

40. Христина Мацокина (Россия) – 2,10...

44. Екатерина Смирнова (Россия) – 2,31

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке