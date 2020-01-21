Пашков о переносе ЧМ-2021 из Минска: «Лукашенко провел бы турнир достойно»

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал информацию о том, что чемпионат мира могут перенести из Беларуси в Россию.

ЧМ-2021 должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня. Сообщалось, что игры могут перенести из Беларуси в Москву.

«Мне кажется, что иной причины переноса чемпионата мира из Минска в Москву, кроме как угроза беспорядков, не существует. Я думаю, что все это надуманно.

Лукашенко наверняка провел бы чемпионат вполне достойно, в рамках правил ИИХФ. Считаю, что на Международную федерацию хоккея оказывается давление со стороны ее членов или же каких-то других организаций. У Беларуси есть все возможности для того, чтобы вполне достойно провести чемпионат мира.

Что касается переноса чемпионата мира, то я думаю, что наша страна справится с этим, если дело будет доверено хорошим и проверенным исполнителям. У нас есть масса примеров, когда мы проводили серьезные, в том числе и спортивные, мероприятия. И у организаторов практически не было претензий к нам», – сказал Пашков.

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