Олимпийская чемпионка Олексяк дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Олимпийская чемпионка по плаванию Пенни Олексяк дисквалифицирована на 2 года.

Австралийская пловчиха Пенни Олексяк дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Олексяк трижды допустила нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении в течение 12-месячного периода с октября 2024 года по июнь 2025 года.

Срок ее дисквалификации будет действовать с 15 июля 2025 года по 14 июля 2027-го. Результаты, показанные Олексяк с 16 июня 2025 года, аннулированы.