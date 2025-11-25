Олимпийская чемпионка Олексяк дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил
Олимпийская чемпионка по плаванию Пенни Олексяк дисквалифицирована на 2 года.
Австралийская пловчиха Пенни Олексяк дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Олексяк трижды допустила нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении в течение 12-месячного периода с октября 2024 года по июнь 2025 года.
Срок ее дисквалификации будет действовать с 15 июля 2025 года по 14 июля 2027-го. Результаты, показанные Олексяк с 16 июня 2025 года, аннулированы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ITA
