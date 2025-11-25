2

Олимпийская чемпионка Олексяк дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Олимпийская чемпионка по плаванию Пенни Олексяк дисквалифицирована на 2 года.

Австралийская пловчиха Пенни Олексяк дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. 

Об этом сообщает сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Олексяк трижды допустила нарушение порядка предоставления информации о своем местонахождении в течение 12-месячного периода с октября 2024 года по июнь 2025 года.

Срок ее дисквалификации будет действовать с 15 июля 2025 года по 14 июля 2027-го. Результаты, показанные Олексяк с 16 июня 2025 года, аннулированы. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ITA
logoдопинг
плавание
Пенни Олексяк
logoсборная Австралии жен
дисквалификации
