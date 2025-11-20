Васильев об олимпийском перемирии: «Проводить этот шаг в одностороннем порядке нет никакого смысла, это не тот мир, о котором можно говорить»

Экс-биатлонист Васильев скептически оценил идею об олимпийском перемирии.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев скептически оценил идею об олимпийском перемирии.

В среду Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к олимпийскому перемирию во всех вооруженных конфликтах на время зимних Игр-2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Олимпийское перемирие не является обязательной для исполнения юридической процедурой. И МОК не обязан ее выполнять.

Но надо учитывать, что Кирсти Ковентри является последовательным президентом МОК и старается осуществить все свои заявления. Ей будет сложно принять сейчас какое-то решение, но, возможно, оно будет сделано. Другое дело, что оно никак не отразится на участии наших спортсменов в Олимпиаде, ведь лицензии надо было получать раньше, а у нас такой возможности не было.

МОК в лице Ковентри может принять иное решение – выдать кому-то из наших атлетов персональные приглашения для участия в Олимпийских играх. А без этого никто ничего делать не будет, ведь любое перемирие – это возможность для передышки и перегруппировки войск.

Можно пойти на этот шаг, если в отношении наших спортсменов будет принято какое-то позитивное решение. А проводить его в одностороннем порядке нет никакого смысла, это не тот мир, о котором можно говорить. Нам надо выставлять свои контрусловия», – сказал Васильев.