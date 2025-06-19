Глава Союза конькобежцев России Гуляев встретится с президентом ISU 1 июля
Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев встретится с президентом ISU.
Гуляев проведет встречу с главой Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ель Кимом 1 июля на конгрессе организации в Лозанне.
«У меня абсолютно нормальное общение с ISU. Я полечу на конгресс 30 июня, и уже 1 июля у меня будет личное общение с президентом на предмет того, как мы будем жить дальше. Мы в очень тесном взаимодействии», – сказал Гуляев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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