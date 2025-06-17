Светлана Журова: «На Западе хотят приучить болельщиков к тому, что российских спортсменов нет»

Журова заявила, что на Западе болельщиков приучают к отсутствию россиян.

«На Западе уже привыкли к тому, что нас нет, у них уже сложилась своя атмосфера. Они хотят приучить болельщиков к тому, что российских спортсменов нет. И чем дольше нас не будет на международных соревнованиях, тем быстрее они приучат зрителей к этому.

Люди ведь постепенно привыкают к тому, что нас нет. Это мы негодуем, а они привыкают. Но у меня все равно есть устойчивое понимание того, что за якобы политическими причинами они скрывают недобросовестную конкуренцию. Потому что нет же такого отношения ни к Израилю, ни к Палестине, ни к Ирану, ни к другим странам, где есть какие-то конфликты.

Я не говорю о том, что спортсменов из этих стран надо отстранять от участия в международных соревнованиях. Ни в коем случае не стоит этого делать, но почему тогда отстраняют нас? Они говорят, что это другой конфликт. А в чем он другой? Причем в случае с Израилем и Ираном даже грозят ядерным оружием, и есть такие опасения и страхи. Но при этом на Западе же не отстраняют спортсменов, снова двойные стандарты.

Я считаю, что политики, которые хотят, чтобы их страны завоевали больше медалей, настроены не допускать наших атлетов как можно дольше. Ведь чем дольше мы будем отстранены, тем больше медалей достанется им», – заявила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.