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Михаил Дегтярев: «В непубличных переговорах все представители даже недружественных стран констатируют необходимость возврата российских спортсменов»

Дегтярев считает, что в Европе осознают необходимость возвращения спортсменов РФ.

«Кто наиболее благосклонен к российским спортсменам из представителей Европы? Очевидно, венгры. 

Я могу однозначно констатировать, что в непубличных переговорах абсолютно все представители даже так называемых недружественных стран констатируют: а) необходимость возврата российских и белорусских спортсменов на международную арену; б) потерю коммерческих доходов без конкуренции с нашими атлетами и интереса к спорту.

Это люди большого масштаба – и представители Международного олимпийского комитета, и руководители национальных спортивных ведомств, и ряд президентов всемирных федераций.

Уверен, здравый смысл преобладает. А политика, конечно, накладывает отпечаток», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Министерство спорта России
отстранение и возвращение России
Р-Спорт
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