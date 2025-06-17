Михаил Дегтярев: «В непубличных переговорах все представители даже недружественных стран констатируют необходимость возврата российских спортсменов»

Дегтярев считает, что в Европе осознают необходимость возвращения спортсменов РФ.

«Кто наиболее благосклонен к российским спортсменам из представителей Европы? Очевидно, венгры.

Я могу однозначно констатировать, что в непубличных переговорах абсолютно все представители даже так называемых недружественных стран констатируют: а) необходимость возврата российских и белорусских спортсменов на международную арену; б) потерю коммерческих доходов без конкуренции с нашими атлетами и интереса к спорту.

Это люди большого масштаба – и представители Международного олимпийского комитета, и руководители национальных спортивных ведомств, и ряд президентов всемирных федераций.

Уверен, здравый смысл преобладает. А политика, конечно, накладывает отпечаток», – заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.