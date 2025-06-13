Светлана Журова: «Неправильно применять санкции к спортсменам, в том числе израильским. Не нужно блокировать никого, в мире много конфликтов»

Журова считает, что неправильно применять санкции к спортсменам из любых стран.

«Несомненно, на Израиль и другие страны не распространяется то, что распространяется на нас. Это другая игра и другая политика. Мне не нравится, что к нам применяют санкции. Поэтому неправильно их и применять к другим, в том числе к израильским спортсменам.

Вопрос другой – почему на фоне этого всего к нам применяют санкции? Их однозначно не надо применять. Спортсмены в этом не виноваты, не нужно идти тем путем, который касается нас.

Мы не должны говорить о том, что нужно блокировать спортсменов из других стран. Не нужно блокировать никого, в мире много конфликтов. Спортсмены должны быть с флагом и гимном у всех стран», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова .