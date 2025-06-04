Журова о желании Берлина принять Олимпиаду-2036: «Им нужно будет доказывать, что они полностью избавились от ужасов прошлого. Это достаточно смело, рискованно»

Светлана Журова оценила желание Берлина принять Олимпиаду-2036.

В 1936 году Игры прошли в гитлеровской Германии.

«Немцы категорически хотят отказаться от той истории. Я еще ребенком была как в Восточном, так и Западном Берлине, помню, насколько то поколение немцев хотело избавиться от шлейфа истории. Поэтому это будет важно, особенно для молодежи, если они сделают акцент на антифашизме.

Но это очень рискованно, особенно учитывая, что Игры должны пройти ровно через сто лет. Если бы не было такой даты, то такой ассоциации бы не было, а так им нужно будет доказывать, что они полностью избавились от ужасов прошлого и такого никогда не повторится. Это достаточно смело, рискованно. Им главное не ошибиться: один шаг в сторону – расстрел», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.