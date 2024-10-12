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Депутат Журова: «Ни секунды не сомневаюсь, что в России отмена пенсии невозможна»

Депутат Светлана Журова считает, что в России невозможна отмена пенсии.

Ранее предприниматель, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев призвал отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года, чтобы стимулировать рождаемость.

«Предложение об отмене пенсии? Это просто кто-то сказал, на таком уровне это и надо оставить. Не так давно смотрела новость про пенсии в Китае. У них там 40% не получают такие выплаты, а их должны содержать дети. Ничего хорошего в этом нет. Мне прислали какой-то фейковый ролик, что в Китае все отлично, а у нас все плохо с пенсиями.

Считаю, это не наш путь. Ни секунды не сомневаюсь, что в России отмена пенсии невозможна. Думаю, такие предложения – затравка, чтобы посмотреть, как общество отреагирует. Все сейчас пообсуждают, а потом сломанное радио сработает, и все подумают, что это Госдума предложила, хотя это не так.

Отмена пенсии в России точно невозможна. У нас повышение пенсионного возраста сколько вопросов вызвало – это даже до сих пор обсуждают. А что будет с отменой пенсии? Просто революция – люди на улицы выйдут. Так что никакая отмена у нас невозможна», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
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