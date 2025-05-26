Депутат Журова о «Зените»: «Всем хочется, чтобы играло побольше россиян, петербуржцев – элемент патриотизма в этом есть. Но бразильцы привносят разнообразие в РПЛ, украшают ее»

Депутат Светлана Журова хочет видеть российских игроков в «Зените».

«Сейчас много говорят о засилье иностранцев, бразильцев в «Зените». Но этот вопрос решать не нам с вами, а клубу.

Я не могу оценить, насколько полезна игра зенитовских бразильцев. Но они привносят разнообразие в чемпионат России, украшают его, создают более привлекательную картинку.

Решать менеджерам и тренерам «Зенита », кого ставить в состав – иностранцев или россиян. Они заинтересованы в чемпионстве, и они же не выходят из введенного в РПЛ лимита на иностранцев. Тогда какие претензии к «Зениту»? Он играет по правилам.

Конечно, всем нам хочется, чтобы в «Зените» играло побольше россиян, а лучше петербуржцев. В этом есть элемент патриотизма, когда ты болеешь и выступаешь за своих, за свой город. Хочется именно этого.

Молодые российские футболисты из Санкт-Петербурга должны понимать, что они не бессмысленно тренируются и могут попасть в состав такой потрясающей команды, как «Зенит», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.