Светлана Журова: «Жалко наших фигуристов, но если будут понятные рамки для мирного соглашения, у них могут появиться шансы поехать на Олимпиаду»

Журова назвала условие, при котором парники и танцоры поедут на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус для участия в олимпийском отборочном турнире только представителям одиночного катания из России. Пары и танцевальные дуэты не получили допуск.

«Вы же понимаете, что правила придумываются на ходу, выполнить их невозможно. Когда ситуация из разряда пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, как в наших русских народных сказках, ты не понимаешь, как тебе действовать.

Спорт должен оставаться спортом. Политика – вопрос компромиссов, давления, интересов конкретной страны. А тут получается, что это не всегда так.

Жалко наших фигуристов, но если будут понятные рамки для мирного соглашения, у них могут появиться шансы поехать на Олимпиаду. Когда закончится СВО, ситуация резко станет другой», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова .

Такой недопуск на Олимпиаду – абсурд. Спортсменов судят, но никто не говорит за что