Светлана Журова: «Россия должна быть представлена в исполкоме WADA. Мы должны быть в курсе всех дел, которые происходят внутри»
29 мая пройдут выборы президента Всемирного антидопингового агентства (WADA). Единственным кандидатом на должность будет поляк Витольд Банька.
– Кто бы ни был президентом WADA, он все равно преследует цели, которые ему обозначает кто-то сверху. Так же и Банькой управляют, наверняка ему звонят с просьбами и определенными приказами, которые он исполняет. Он же не является независимым человеком.
Вообще не позавидуешь главе WADA. Этот человек рушит спортивные и человеческие судьбы, серьезно влияя на дальнейшие жизни. Наверняка Банька так или иначе в курсе всех допинговых дел. Своим решением он может дать ход дополнительному расследованию дела или закрыть на что-то глаза. В этой должности нужно быть безразличным и циничным в какой-то степени.
– Стоит ли России стараться возглавить WADA в будущем, выдвигать своего кандидата на пост президента этой организации?
– Теоретически все возможно, но этого, конечно, никогда не случится. Нам просто не дадут возглавить WADA. Но Россия точно должна быть представлена в исполкоме WADA, в различных важных комиссиях, которые принимают решения по дисквалификациям. В этих комиссиях должны быть представители стран, входящих в топ-10 на Олимпийских играх.
Мы должны быть в курсе всех дел, которые происходят внутри WADА, и воздействовать на них. Но WADA, к сожалению, не захочет сейчас видеть представителей России в важных руководящих органах, – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
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