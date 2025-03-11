Дарья Качанова: «Олимпиада – это невероятный опыт, бесценная вещь, которую нигде не купить ни за какие деньги»

Конькобежка Дарья Качанова назвала Олимпийские игры бесценными.

Качановой 27 лет, она двукратный призер чемпионатов мира в командных спринтах. Текущий сезон она завершила победой на трех дистанциях в зачете Кубка России.

– Это уже ваш третий олимпийский цикл. В Пхенчхан вас не допустили. Нет ощущения, съезди вы туда, в Пекине уже были бы с медалью?

– Если бы да кабы. Но Олимпиада – это невероятный опыт, бесценная вещь, которую нигде не купить ни за какие деньги. Да, была пропущенная Олимпиада. В 20 лет она была бы мне очень даже кстати в плане роста – и психологического, и физического. Да и просто посмотреть, что это такое, находиться в этой обстановке. Не буду говорить, как бы это отразилось на мне, в какую сторону.

– А в Пекине просто не получилось?

– То, что было в Пекине, остается в Пекине, ха-ха. Пандемия и экстренные обстоятельства. Было много факторов, которые сыграли не в мою пользу. Но что было, то было. Учимся на своих ошибках и сейчас пытаемся их учесть, исправить, чтобы выйти на новый уровень.

– Как относишься к разговорам: «Если ехать на Олимпиаду, то только за медалью».

– Я с этим не согласна.

– Основываясь на своем же опыте?

– Да. Такие разговоры глупость, полнейшая глупость. Спортсмен всю жизнь отдает спорту. Например, ему 20 лет, а он может в спорте уже лет 15. И как ему не поехать на Олимпиаду за таким драгоценным опытом? Люди, которые так говорят, совершенно ничего не смыслят в спорте, а, может быть, даже и в жизни.

– До какого возраста вы готовы бегать?

– Это только время покажет. Не буду загадывать, тут не знаешь, что будет завтра, а уж так далеко точно загадывать не хочется, – сказала Качанова.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российские конькобежцы, которые получат нейтральный статус, смогут выступить в квалификации на Игры.