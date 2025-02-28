Качанова о включении в список на нейтральный статус: «Сложно что‑то сказать, я, безусловно, рада. Продолжаем работать и ждем решения ISU»
Конькобежка Дарья Качанова прокомментировала свое попадание в список на нейтральный статус для ISU.
Качанова – двукратный призер чемпионатов мира, чемпионка Европы.
– Сейчас сложно что-то сказать, я, безусловно, рада, что есть в списке. Продолжаем работать и ждем решения Международного союза конькобежцев.
– Вы упали на 1000 м на соревнованиях в Минске. Все в порядке?
– Да, мы просто не поделили с соперницей дорожку, коньки схлестнулись, встала сама, доехала сама. Уже даже в Москву добралась, так что все в порядке, – сказала спортсменка.
Голикова, Трофимов, Качанова и еще 15 российских конькобежцев вошли в список на нейтральный статус для ISU
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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