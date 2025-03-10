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Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клаудия Пехштайн завершила карьеру

Пятикратная олимпийская чемпионка Клаудия Пехштайн завершила карьеру.

4 марта стало известно, что немка урегулировала спор с Международным союзом конькобежцев (ISU) о своей дисквалификации.

В 2009-м ISU дисквалифицировал конькобежку на два года из-за аномальных показателей биологического паспорта. Пехштайн подавала апелляции, но проиграла во всех инстанциях спортивного права.

В октябре 2024-го спортсменка подала на ISU в суд Мюнхена с намерением отсудить 8 миллионов евро в качестве компенсации. В итоге стороны мирно урегулировали спор.

Позднее Пехштайн и ее отец прошли обследование в швейцарской клинике, по итогам которого у спортсменки выявили легкую форму дегидратированного наследственного стоматоцитоза (генетическое заболевание, связанное с изменением формы эритроцитов).

«Теперь хватит. Я всегда говорила, что когда все закончится, я завершу карьеру. Так что теперь я могу повесить коньки на гвоздь», – сказала немка.

Пехштайн 53 года. Она пятикратная олимпийская чемпионка, также на ее счету две серебряные и две бронзовые медали Игр. Она выступала на всех Олимпиадах с 1992 года, кроме Ванкувера‑2010, и в 2022-м стала первой женщиной, принявшей участие в восьми зимних Играх.

Самая возрастная спортсменка в истории зимних Игр – ✅ Клаудия Пехштайн не останавливается даже в 49 лет

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sportschau
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сборная Германии
Клаудия Пехштайн
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