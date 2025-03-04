Клаудия Пехштайн мирно урегулировала спор с ISU о своей дисквалификации в 2009 году
В 2009 году Международный союз конькобежцев дисквалифицировал немецкую конькобежку на два года из-за аномальных показателей биологического паспорта. Позже выяснилось, что у Пехштайн клеточная анемия – наследственное нарушение в структуре красных кровяных клеток.
Из-за дисквалификации спортсменка пропустила Олимпиаду-2010 в Ванкувере.
Пехштайн подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), Европейский суд по правам человека, Швейцарский федеральный трибунал. Все апелляции были отклонены.
В 2015 году конькобежка уже подавала в суд на Международный союз конькобежцев (ISU) на возмещение ущерба в размере 4,4 миллиона евро. Немецкий федеральный суд отклонил иск.
В октябре 2024 года подала на ISU в суд с намерением отсудить 8 миллионов евро в качестве компенсации.
«В октябре 2024 года Апелляционный суд Мюнхена призвал к мирному урегулированию спора между Клаудией Пехштайн и ISU.
После этого стороны встретились в Берлине, позднее спортсменка и ее отец прошли обследование в швейцарской клинике, по итогам которого у госпожи Пехштайн была выявлена легкая форма дегидратированного наследственного стоматоцитоза.
Стороны согласились урегулировать свой судебный спор в духе примирения, что позволит им сосредоточиться на будущем развитии спорта.
ISU признает спортивные достижения Пехштайн и приветствует ее будущий вклад в развитие спортсменов и конькобежного спорта.
Ни одна из сторон не будет давать дальнейших комментариев относительно урегулирования», – говорится в заявлении ISU.
Пехштайн – пятикратная олимпийская чемпионка, также на ее счету две серебряные и две бронзовые медали Игр. Она выступала на всех Олимпиадах с 1992 года, кроме Ванкувера‑2010, и в 2022-м стала первой женщиной, принявшей участие в восьми зимних Играх.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий