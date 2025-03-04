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Клаудия Пехштайн мирно урегулировала спор с ISU о своей дисквалификации в 2009 году

Олимпийская чемпионка Пехштайн урегулировала спор с ISU о своей дисквалификации.

В 2009 году Международный союз конькобежцев дисквалифицировал немецкую конькобежку на два года из-за аномальных показателей биологического паспорта. Позже выяснилось, что у Пехштайн клеточная анемия – наследственное нарушение в структуре красных кровяных клеток.

Из-за дисквалификации спортсменка пропустила Олимпиаду-2010 в Ванкувере. 

Пехштайн подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), Европейский суд по правам человека, Швейцарский федеральный трибунал. Все апелляции были отклонены. 

В 2015 году конькобежка уже подавала в суд на Международный союз конькобежцев (ISU) на возмещение ущерба в размере 4,4 миллиона евро. Немецкий федеральный суд отклонил иск. 

В октябре 2024 года подала на ISU  в суд с намерением отсудить 8 миллионов евро в качестве компенсации. 

«В октябре 2024 года Апелляционный суд Мюнхена призвал к мирному урегулированию спора между Клаудией Пехштайн и ISU. 

После этого стороны встретились в Берлине, позднее спортсменка и ее отец прошли обследование в швейцарской клинике, по итогам которого у госпожи Пехштайн была выявлена легкая форма дегидратированного наследственного стоматоцитоза.

Стороны согласились урегулировать свой судебный спор в духе примирения, что позволит им сосредоточиться на будущем развитии спорта.

ISU признает спортивные достижения Пехштайн и приветствует ее будущий вклад в развитие спортсменов и конькобежного спорта.

Ни одна из сторон не будет давать дальнейших комментариев относительно урегулирования», – говорится в заявлении ISU. 

Пехштайн – пятикратная олимпийская чемпионка, также на ее счету две серебряные и две бронзовые медали Игр. Она выступала на всех Олимпиадах с 1992 года, кроме Ванкувера‑2010, и в 2022-м стала первой женщиной, принявшей участие в восьми зимних Играх. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
Клаудия Пехштайн
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