Захаров о том, что не вошел в список на нейтральный статус: «Я пропускал начало сезона, так что это понятно и ожидаемо»

Руслан Захаров назвал ожидаемым свое отсутствие в списке на нейтральный статус.

Олимпийский чемпион в шорт‑треке, призер Игр‑2022 в конькобежном спорте не вошел в список для квалификации на Олимпийские игры‑2026 в Италии.

– Я пропускал начало сезона, а пока пропускал, появилась новая информация – критерии допуска до Олимпийских игр, так что все это вполне понятно для меня и ожидаемо.

– Это, скорее всего, была бы последняя ваша Олимпиада?

– А мне перед каждой Олимпиадой так говорили, и я ехал на следующую, – сказал Захаров.