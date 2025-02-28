Захаров о том, что не вошел в список на нейтральный статус: «Я пропускал начало сезона, так что это понятно и ожидаемо»
Руслан Захаров назвал ожидаемым свое отсутствие в списке на нейтральный статус.
Олимпийский чемпион в шорт‑треке, призер Игр‑2022 в конькобежном спорте не вошел в список для квалификации на Олимпийские игры‑2026 в Италии.
– Я пропускал начало сезона, а пока пропускал, появилась новая информация – критерии допуска до Олимпийских игр, так что все это вполне понятно для меня и ожидаемо.
– Это, скорее всего, была бы последняя ваша Олимпиада?
– А мне перед каждой Олимпиадой так говорили, и я ехал на следующую, – сказал Захаров.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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