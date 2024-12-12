«Нам не нужны формальные медали. Надо, чтобы работала концепция развития спорта». Министр спорта Краснодарского края – на слова Кулижникова об увольнении спортсменов

В Минспорте Краснодарского края ответили на информацию об увольнении спортсменов.

Многократный чемпион мира по конькобежному спорту Кулижников ранее сообщил, что представителям зимних видов спорта в Краснодарском крае без объяснения причин предлагают уволиться по собственному желанию.

– Можете объяснить слова Кулижникова, что многих «зимников» просят уволиться по их собственному желанию?

– Я прочитал его комментарий. Он не совсем корректно сказал о просьбе уволиться. Объяснения спортсменам с нашей стороны были – нам не нужны формальные медали, нам надо, чтобы работала концепция системы развития спорта. В ее основе лежит подготовка спортивного резерва. Мы хотим, чтобы в первую очередь у наших подрастающих ребят была возможность выступать, показывать результаты и появлялась возможность попасть в сборную.

– То есть вы просите уволиться только тех, кто не готов жить и тренироваться в вашем регионе, но хочет получать деньги от Краснодарского края?

– Да, спортивный резерв должен тренироваться и смотреть на лидеров российского спорта, легенд, чтобы они могли советоваться с ними, брать пример. Кто готов жить и тренироваться у нас, с теми продлеваем соглашения.

– Не нарушается ли этим Трудовой кодекс?

– Трудовой кодекс не нарушен и никогда не нарушался в отношении спортсменов и других сотрудников отрасли. Все условия со стороны Краснодарского края были соблюдены.

– Но в Краснодарском крае нет конькобежного овала, на котором могли бы тренироваться спортсмены, представляющие регион. В связи с этим Кулижникову здесь невозможно заниматься…

– Да, именно в Краснодарском крае «овала» нет. В рамках договора позволяли спортсменам заниматься на соответствующих аренах в других регионах. Еще раз отмечу, наша позиция при этом остается неизменной – в этом году мы очень внимательно относимся к «легионерам», спортсменам, которые выступали за нас, но к нам приезжали из других регионов. Те из них, кто не может тренироваться и не готов жить и в Краснодарском крае, должны принимать решение возвращаться в свои регионы.

– Если завтра Кулижников решит пойти на ваши условия, его никто не уволит?

– Конечно. Мы заинтересованы в том, чтобы ведущие спортсмены остались. Но при условии, что если ты выступаешь за этот регион, ты должен быть здесь. Это очень важно – для примера, практика присвоения школам олимпийского статуса такова, что в обязательном порядке спортсмены должны обучаться и быть подготовлены именно в этой школе. Основной мой посыл – система «легионеров» разрушает спорт, если приобретает массовый характер и служит не во благо формирования спортивного резерва, а подменяет его. Если мы видим перекос, начинаем регулировать, – рассказал министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.