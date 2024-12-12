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Кулижников о возможном допуске в нейтральном статусе: «Что, опять будем как скитальцы? Это все уже надоело»

Конькобежец Кулижников не согласился бы ехать на турниры в нейтральном статусе.

– Опять пошли разговоры про возможный допуск от ISU. Ты вообще в это веришь?

– Вопрос – на каких условиях? Опять нейтральный флаг, опять без тренеров ехать, с одним спортсменом на дистанции? Куча вопросов.

Как только уже нас ни унижали – не допускали, не пускали тренеров, отселяли в какие-то другие гостиницы. Что, опять допустят и будем мы как скитальцы? Это все уже надоело, – сказал Павел Кулижников.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoПавел Кулижников
logoсборная России (коньки)
logoISU
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