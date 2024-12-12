Павел Кулижников: «В Краснодарском крае сказали уволиться по собственному желанию. Хотелось бы, чтобы кто-то прояснил ситуацию»

Конькобежец Кулижников рассказал, что в Краснодарском крае его просят уволиться.

– Как вообще дела перед чемпионатом России?

– Работа идет. Но тут нам, в Краснодарском крае, без объяснения причин сказали уволиться по собственному желанию. И насколько я понимаю, речь не только о нас, но и о других зимних видах спорта.

– Что будешь делать?

– У меня контракт на четыре года, я не собираюсь писать по собственному. За все годы, которые я выступаю за Краснодарский край, принес восемь золотых медалей чемпионата мира, пять золотых медалей чемпионата Европы и четыре рекорда мира. В прошлом сезоне у нас главный старт был Спартакиада сильнейших, я там выиграл два золота. И тут бам – увольтесь, пожалуйста. Как это вообще понимать?

– Речь только о тебе?

– Нет, нас там много таких. Выгоняют и молодых ребят, которые только пришли в регион.

– Могут ведь уйти из спорта или в другие сборные.

– Да куда угодно вообще могут уйти. Понятно, я бы не советовал им это делать, но тем не менее.

– И что теперь?

– Хотелось бы, чтобы кто-то прояснил эту ситуацию. А пока готовлюсь бежать чемпионат России – 500, 1000 и 1500 м, – сказал Павел Кулижников .