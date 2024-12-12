Павел Кулижников: «В Краснодарском крае сказали уволиться по собственному желанию. Хотелось бы, чтобы кто-то прояснил ситуацию»
– Как вообще дела перед чемпионатом России?
– Работа идет. Но тут нам, в Краснодарском крае, без объяснения причин сказали уволиться по собственному желанию. И насколько я понимаю, речь не только о нас, но и о других зимних видах спорта.
– Что будешь делать?
– У меня контракт на четыре года, я не собираюсь писать по собственному. За все годы, которые я выступаю за Краснодарский край, принес восемь золотых медалей чемпионата мира, пять золотых медалей чемпионата Европы и четыре рекорда мира. В прошлом сезоне у нас главный старт был Спартакиада сильнейших, я там выиграл два золота. И тут бам – увольтесь, пожалуйста. Как это вообще понимать?
– Речь только о тебе?
– Нет, нас там много таких. Выгоняют и молодых ребят, которые только пришли в регион.
– Могут ведь уйти из спорта или в другие сборные.
– Да куда угодно вообще могут уйти. Понятно, я бы не советовал им это делать, но тем не менее.
– И что теперь?
– Хотелось бы, чтобы кто-то прояснил эту ситуацию. А пока готовлюсь бежать чемпионат России – 500, 1000 и 1500 м, – сказал Павел Кулижников.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий