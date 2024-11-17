Журова о диалоге с МОК: «Я всегда выступала за конструктивную критику и против оскорблений. Вопрос еще и в том, как они к нам относятся»
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил против ужесточения риторики по отношению к Международному олимпийскому комитету (МОК).
«Я всегда выступала за конструктивную критику и против оскорблений. Да, в какой-то момент риторика стала жестче. Но вопрос еще и в том, как они к нам относятся. Мы же критикуем унизительные критерии отбора и двойные стандарты. Конечно, мы надеемся, что пройдут выборы главы МОК и что-то изменится. Хотя сейчас кого-то если поддержать, его шансы могут понизиться.
Я часто вспоминаю про Олимпиаду 1980 года. Тогда МОК все-таки давал возможности – как и мы. Взять, например, Великобританию. Мы были совсем не против их участия под флагом и гимном. И тогда против этого выступил не МОК или мы, а сама Великобритания», – отметила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
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