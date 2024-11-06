Журова о президентских выборах в США: «Не надо тешить себя иллюзиями насчет Трампа. В прошлый раз мы уже это проходили»

Светлана Журова высказалась о победе Дональда Трампа на выборах в США.

«Не надо тешить себя иллюзиями насчет Трампа, потому что в прошлый раз мы уже это проходили. Его первоначальная риторика была очень мягкая, не такая, как сейчас. После первого избрания она стала заметно жестче.

По крайней мере, в его предвыборных словах были хотя бы попытки обсуждать и урегулировать вопрос отношений России и Украины. Конечно, не все его методы и ультиматумы мы готовы принимать, но по крайней мере, есть понимание, что с ним можно разговаривать, и он об этом говорит, в отличие от Камалы и демократов.

На возвращение России на международную арену и Олимпиаду победа Трампа может повлиять только в том случае, если новое правительство сподвигнет Украину сесть за стол переговоров. Мы сами никак не можем заставить их это сделать.

Если США прекратят финансирование, Украина сядет за стол переговоров. Пока вся эта история финансируется и поддерживается, никаких переговоров не будет. Трамп именно это и сказал: он поставит такой ультиматум Украине. Вот и посмотрим, последует ли это из его слов или это были только предвыборные лозунги.

И только после переговоров мы можем обсуждать снятие бана с российских спортсменов. Иначе никак. Это все будет «пакетом»: решение и по российским спортсменам, и по санкциям, и по спискам «Миротворца» – все пойдет вместе», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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