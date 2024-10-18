Николай Гуляев: «Есть маленькая надежда, что все-таки новый глава МОК будет более лояльно настроен к нам»

Николай Гуляев надеется, что новый президент МОК будет лояльнее к России.

Действующий глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее объявил, что не будет переизбираться на новый срок.

«Я в чудеса не верю, потому что вижу откровенно русофобскую политику МОК. Я даже не знаю, как назвать этих деятелей, потому что своими действиями они попрали все принципы и прежде всего принципы олимпизма. Поэтому говорить о какой-то справедливости и соблюдении основополагающих принципов, чего бы мне очень хотелось, к сожалению, не приходится.

Но есть какая-то маленькая надежда на то, что все-таки новый глава МОК будет более лояльно настроен к нам. В 1980 году была похожая ситуация, и американцы вообще выступали за отмену Игр в Москве. Но тогда глава МОК сказал: ребята, спорт вне политики, Игры состоятся. А бойкот – это ваше личное дело, бойкотируйте столько, сколько хотите», – отметил президент Союза конькобежцев России (СКР) Гуляев .

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