Два российских конькобежца планируют перейти в сборную Узбекистана

Теги сборная России (коньки) Николай Гуляев ФКСР (Союз конькобежцев России) ТАСС сборная Узбекистана Коньки/шорт-трек

Два российских конькобежца планируют сменить спортивное гражданство.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Ранее о намерении сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан заявил призер чемпионата мира Данила Семериков.

«Обращения есть, от кого, пока говорить не буду, хотя страна та же – Узбекистан. Двое мужчины. Вид спорта один, дисциплины разные. Больше сказать пока не могу.

У меня нет к ним предвзятого отношения, есть положения, правила перехода», – сказал Гуляев. 

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3 комментария
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То что переходят это хорошо, идеально бы с выходом из гражданства РФ, на двух этнических узбеков станет меньше
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А можно и остальных в придачу забрать? А то каждый день новости о них надоедают
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Ответ sergey2022
То что переходят это хорошо, идеально бы с выходом из гражданства РФ, на двух этнических узбеков станет меньше
Наоборот станет больше 🫤🫤🫤
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