Два российских конькобежца планируют перейти в сборную Узбекистана
Два российских конькобежца планируют сменить спортивное гражданство.
Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
Ранее о намерении сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан заявил призер чемпионата мира Данила Семериков.
«Обращения есть, от кого, пока говорить не буду, хотя страна та же – Узбекистан. Двое мужчины. Вид спорта один, дисциплины разные. Больше сказать пока не могу.
У меня нет к ним предвзятого отношения, есть положения, правила перехода», – сказал Гуляев.