Два российских конькобежца планируют перейти в сборную Узбекистана

Два российских конькобежца планируют сменить спортивное гражданство.

Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Ранее о намерении сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан заявил призер чемпионата мира Данила Семериков.

«Обращения есть, от кого, пока говорить не буду, хотя страна та же – Узбекистан. Двое мужчины. Вид спорта один, дисциплины разные. Больше сказать пока не могу.

У меня нет к ним предвзятого отношения, есть положения, правила перехода», – сказал Гуляев.