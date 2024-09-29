Валуев о словах Вяльбе: «Если представить, что Британские острова ушли на дно морское, для остального мира действительно поубавилось бы проблем»

Николай Валуев поддержал Елену Вяльбе, предложившую «кинуть бомбу на Лондон».

«Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили», – заявила глава Федерации лыжных гонок России.

«Зачем комментировать эмоции? Это не случай для всяких раскладов прессы. Если представить, что в любое из шести предыдущих столетий Британские острова резко ушли на дно морское, то для остального мира на определенное время, действительно, резко бы поубавилось проблем – тут Вяльбе права.

Но человеческая природа и природа вселенной не терпит пустоты. На освободившееся место приходят другие. Мы же взрослые люди», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.