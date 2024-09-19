«Фигурное катание – это фигурное катание, а коньки и шорт-трек – отдельно. Зачем изобретать велосипед?» Гуляев заявил, что федерации не объединятся по примеру гимнастики

Конькобежные федерации в России не будут объединяться по примеру гимнастики.

Об этом рассказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев .

«Не дождутся», – ответил Гуляев на вопрос о возможном объединении федераций по конькобежным видам спорта в стране.

Ранее федерации по прыжкам на батуте, акробатике, аэробике, художественной и спортивной гимнастике решили объединиться в одну организацию.

«Фигурное катание – это фигурное катание, а коньки и шорт-трек – отдельно. Есть ведущие мировые державы, где фигурное катание, шорт-трек и коньки существуют отдельно. Так устроено в большинстве стран, и зачем мы должны изобретать велосипед?» – добавил глава СКР.