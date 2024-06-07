Фетисов о докладе Microsoft про Россию: «Мы и выборы президента США срываем, и теперь вот ОИ. Обвиняют – значит, боятся. Оправдываться бессмысленно, надо подыграть им»

Вячеслав Фетисов с сарказмом прокомментировал доклад Microsoft про Олимпиаду.

Ранее компания Microsoft выпустила доклад, в котором утверждается, что Россия стремится дискредитировать Олимпиаду в Париже путем дезинформации.

«Мы и выборы президента Америки срываем, и теперь вот Олимпиаду хотим [сорвать]. Пусть нас обвиняют – значит, боятся.

Оправдываться бессмысленно, поэтому надо подыграть им. Да, пытаемся, срываем», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.