Фетисов о докладе Microsoft про Россию: «Мы и выборы президента США срываем, и теперь вот ОИ. Обвиняют – значит, боятся. Оправдываться бессмысленно, надо подыграть им»
Вячеслав Фетисов с сарказмом прокомментировал доклад Microsoft про Олимпиаду.
Ранее компания Microsoft выпустила доклад, в котором утверждается, что Россия стремится дискредитировать Олимпиаду в Париже путем дезинформации.
«Мы и выборы президента Америки срываем, и теперь вот Олимпиаду хотим [сорвать]. Пусть нас обвиняют – значит, боятся.
Оправдываться бессмысленно, поэтому надо подыграть им. Да, пытаемся, срываем», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
М-м-м... что? Всей страной? Одного Тарасова? )))
Великий спортсмен не не обязан быть честным чиновником и хорошим человеком.
Фетисов, Третьяк, Роднина, Журова, Шипулин и др., тому яркое свидетельство...
Вот в чем вопрос ...
А, это другое ..э