Фетисов о докладе Microsoft про Россию: «Мы и выборы президента США срываем, и теперь вот ОИ. Обвиняют – значит, боятся. Оправдываться бессмысленно, надо подыграть им»

Теги Вячеслав Фетисов Государственная дума Париж-2024 Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов с сарказмом прокомментировал доклад Microsoft про Олимпиаду.

Ранее компания Microsoft выпустила доклад, в котором утверждается, что Россия стремится дискредитировать Олимпиаду в Париже путем дезинформации.

«Мы и выборы президента Америки срываем, и теперь вот Олимпиаду хотим [сорвать]. Пусть нас обвиняют – значит, боятся.

Оправдываться бессмысленно, поэтому надо подыграть им. Да, пытаемся, срываем», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Жаль,что в гниль такие великие спортсмены превращаются..
+9
-1
+8
Но дочь у меня живёт и училась все равно там. На всякий случай - добавил Слава
+8
-1
+7
Ну пока близки к срыву только вроде Игры дружбы
+8
-2
+6
Ответ Savardus
Но дочь у меня живёт и училась все равно там. На всякий случай - добавил Слава
Она спящий агент
+6
-1
+5
Наглость - второе счастье
+5
-2
+3
Вы не срываете, а пытаетесь очернить репутацию МОК и создать ожидание вспышки насилия в Париже во время Игр. В России это очень заметно, чего только стоит предостережение МИД. Но делаете это, скорее всего, не в пику западу, а для нас. Хотите показать как там все загнивает, а у нас цветёт и пахнет.
+4
-2
+2
Мы им выборы срываем, а нам в ответ Обама с Байденом в подъездах гадят и лампочки выкручивают. Так и живем...
+3
-2
+1
Слава КПСС
+1
-1
0
"Ранее компания Microsoft выпустила доклад, в котором утверждается, что Россия стремится дискредитировать Тарасова в Париже путем дезинформации".
М-м-м... что? Всей страной? Одного Тарасова? )))
+1
-1
0
Однажды, неплохой футболист сказал сакраментальную фразу: "Ваши ожидания - Ваши проблемы!". Он оказался прав на 100%!
Великий спортсмен не не обязан быть честным чиновником и хорошим человеком.
Фетисов, Третьяк, Роднина, Журова, Шипулин и др., тому яркое свидетельство...
+1
-1
0
Фетисов - это кто? Те, кто младше 30 уже не помнят про него
+1
-1
0
А гражданин США Фетисов может сорвать выборы ?
Вот в чем вопрос ...

А, это другое ..э
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий