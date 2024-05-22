Гуляев о переходе Семерикова: «Обращение от Узбекистана есть, как и заявление спортсмена. Но этого недостаточно для рассмотрения на исполкоме»

Теги сборная России (коньки) Николай Гуляев ФКСР (Союз конькобежцев России) Данила Семериков сборная Узбекистана Коньки/шорт-трек

Исполком СКР не будет рассматривать вопрос перехода Семерикова в Узбекистан.

Об этом заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. 

Ранее четырехкратный призер чемпионатов мира конькобежец Данила Семериков сообщил, что намерен перейти в команду Узбекистана, чтобы вернуться на международные старты.

«Обращение от Ассоциации зимних видов спорта Узбекистана есть, равно как и заявление Семерикова. Но этого недостаточно для рассмотрения на исполкоме (согласно нашему положению о переходах)», – сказал Гуляев.

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