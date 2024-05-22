Гуляев о переходе Семерикова: «Обращение от Узбекистана есть, как и заявление спортсмена. Но этого недостаточно для рассмотрения на исполкоме»
Исполком СКР не будет рассматривать вопрос перехода Семерикова в Узбекистан.
Об этом заявил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
Ранее четырехкратный призер чемпионатов мира конькобежец Данила Семериков сообщил, что намерен перейти в команду Узбекистана, чтобы вернуться на международные старты.
«Обращение от Ассоциации зимних видов спорта Узбекистана есть, равно как и заявление Семерикова. Но этого недостаточно для рассмотрения на исполкоме (согласно нашему положению о переходах)», – сказал Гуляев.