Призер ЧМ по конькобежному спорту Данила Семериков намерен перейти в сборную Узбекистана

Теги сборная России (коньки) Данила Семериков сборная Узбекистана Коньки/шорт-трек

Конькобежец Данила Семериков намерен перейти из России в сборную Узбекистана.

«В прошлом году поступило предложение выступать за Узбекистан, я рассмотрел эту возможность. Моя единственная цель в спорте – продолжать выступать и вернуться к международным соревнованиям.

Это осязаемая цель, и я принял решение согласиться на предложение и выступать за сборную этой страны», – сказал спортсмен. 

Семериков – четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, трехкратный призер чемпионатов Европы, шестикратный чемпион России. 

Данила Семериков: «Спартакиада – не цель для меня. Мотивироваться только призовыми, когда строишь карьеру, неправильно»

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13 комментариев
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Всё правильно.Жить нужно сейчас
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Ща придут турбопатриоты из госдумы и склюют
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Да хоть куда, лишь бы не терять дело всей жизни. Все правильно. За что боролись....
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Очень адекватное решение, молодец.
Карьера профессионального спортсмена коротка.
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Конькобежец,призер,россиянин,да в сборную Узбекистана...Года три назад сказали бы,любой здравомыслящий у виска покрутил-дожили...
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Ответ Ильнур Хасанов
Комментарий скрыт
Войнушка закончится, но на прежние места не вернется
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Где патриоты с воплями- "Верни деньги которые в тебя родина вложила"?
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Ответ Alarich
Войнушка закончится, но на прежние места не вернется
Откуда вы все взялись, которые знают, когда война закончится. Которые знают, кого допустят, а кого нет?

Успокойтесь, вы диванные аналитики всего и вся.
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Комментарий удален пользователем
Ответ R Air
Где патриоты с воплями- "Верни деньги которые в тебя родина вложила"?
Разве такое могут заявлять только турбопатриоты? Я поддерживаю всех российских спортсменов, особенно перспективных юниоров, которые будут валить из Василичстана ради своей мечты, выступая на международных соревнованиях, но при этом категорически против государственного финансирования в профессиональном спорте, если это хотя бы в ноль не выходит для самого государства через какое-то время с поправкой на инфляцию и прочие колебания рынка.
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