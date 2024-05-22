Призер ЧМ по конькобежному спорту Данила Семериков намерен перейти в сборную Узбекистана

Конькобежец Данила Семериков намерен перейти из России в сборную Узбекистана.

«В прошлом году поступило предложение выступать за Узбекистан, я рассмотрел эту возможность. Моя единственная цель в спорте – продолжать выступать и вернуться к международным соревнованиям.

Это осязаемая цель, и я принял решение согласиться на предложение и выступать за сборную этой страны», – сказал спортсмен.

Семериков – четырехкратный бронзовый призер чемпионатов мира, трехкратный призер чемпионатов Европы, шестикратный чемпион России.

Данила Семериков: «Спартакиада – не цель для меня. Мотивироваться только призовыми, когда строишь карьеру, неправильно»