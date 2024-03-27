Светлана Журова: «Нейтральный статус – это не про бомжей. Это отношение к нам как ко второму сорту»

Теги Светлана Журова МОК Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 Коньки/шорт-трек

Светлана Журова считает нейтральный статус унизительным.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе, будут выступать за «команду бомжей без флага, гимна и болельщиков».

«На самом деле, сумасшедшая разница в условиях, которые они выставили сейчас, и в условиях прошлой Олимпиады, когда были другие причины нашего нейтрального статуса. На данный момент условия, которые сейчас выдвинуты, унизительны в моем понимании.

Но я также понимаю, что они (МОК) в любой момент могут их еще ужесточить. Это отношение к нам как ко второму сорту. Нейтральный статус дает понять, что нас нет, это не про бомжей. Нас просто нет для них», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024

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45 комментариев
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Очень нравится, как они все наперебой за народ вещают. Я мб из другого народа, но наш бы очень быстро вам столыпинский галстук подарил...
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Иди далеко.я подерживаю тех кто хочет выступать.
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Сегодня посмотрел передачу "Есть тема" по Матч ТВ. Там про спорт ни слова, сплошная политика. Обсуждали даму, живущую в Англии, которая голосовала за Путина. Она минут 10 в прямом эфире рассказывала как её уволили, как угрожали и тому подобное. Куча экспертов рассуждали почему это происходит. Спрашивается, если для России спорт вне политики, для чего раздувать эту бодягу? Почему Журова, занимаясь политикой лезет в спорт? Ты свое о бегала. Хочешь в спорт, иди работать тренером. Хочешь быть в политике, не лезь в спорт.
+21
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А Журова не в курсе почему МОК ужесточил требования к нашим спортсменам и даже временно( насколько? ) приостановил членство нашего Олимпийского комитета в МОК ?
+5
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+4
Нейтральный статус дает понять, что нас нет, это не про бомжей. Нас просто нет для них», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Если бы вас для них не было, вас бы просто выгнали навсегда из всех организаций. Вместо этого с вами пытаются хоть как-то коммуницировать в тех условиях, которые вы создали.
+6
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То ли дело игры дружбы.
+4
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Не вам решать!
+5
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"Так сплотимся же вокруг фараона, как сорта".
+3
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Ответ Всеволод Бобров
Ну вы воспитаны без чувства национальной гордости и любви к своей стране, народу и истории, че от вас ждать, а те же поляки или мексиканцы я уверен никто бы не поехал без своего флага и гимна, потому что они любят свою страну, народ и историю.
Моя родина - планета Земля, я люблю свою родину и ее историю, особенно ту часть, где динозавры были, это для начала. А про национальную гордость можете бабушкам у подъезда рассказать. Гордятся своими достижениями, а не данностью. Только идиот может гордиться тем, что он *сам подставь национальность*. Он ничего не делал, чтобы им стать
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Ответ tRIFF
>>Почему Журова, занимаясь политикой лезет в спорт? Это её работа, ей дали указания, дали слова, которые нужно говорить. За это она получает денюжку) Думает ли она так же, как ей нужно говорить? Это уже не имеет никакого значения, в том числе и для неё самой)
Она депутат. Для избирателей имеет значение, что она говорит. Во всяком случае, так должно быть.
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Ответ Всеволод Бобров
Почему тогда всем не запретить гимн и флаг? Соревновались бы просто атлеты, также не делают, почему? Приплел я их, потому что у этих наций, да и не только у этих, ещё много кого можно приплести есть любовь к Родине, а у таких как ты, да и вообще в России любить Россию считается позором каким-то, вечно а вот на западе лучше, а вот мы такие дураки ничего не умеем, откуда у нас это взялось я не понимаю
Почему нет ответа на прямой вопрос, а начинается демагогия? Я не спрашиваю про других атлетов, их национальности или зачем они представляют свои страны. Я спрашиваю конкретно - в чём позор выступать на этой Олимпиаде на выдвинутых условиях? И почему ты решаешь за меня, что для меня позор, а что нет?
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Ответ Всеволод Бобров
Ну давай предложим любому американцу, мексиканцу, испанцу, поляку да не важно кому поехать на Олимпиаду без флага и гимна, сколько согласится? Ну я думаю единицы, люди мечтают, чтобы под гимн стоять на пьедестале, плачут когда видят свой флаг и гимн в этот момент, а ты говоришь в чем позор
а любая Америка, Мексика или Испания забанены?
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
99%? По какой методике считал? Или опять фантазия воспалилась?
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Ответ Всеволод Бобров
Ну давай предложим любому американцу, мексиканцу, испанцу, поляку да не важно кому поехать на Олимпиаду без флага и гимна, сколько согласится? Ну я думаю единицы, люди мечтают, чтобы под гимн стоять на пьедестале, плачут когда видят свой флаг и гимн в этот момент, а ты говоришь в чем позор
Причём тут американцы, мексиканцы и прочие приплетённые? Я спрашиваю в чём тут конкретный позор? Что не поплакать под гимн? То есть спортсмены соревнуются, чтобы слушать гимны?
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
В чём же тут позор?
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пой ласточка пой, тут как в шахматах все ходы записываются))) те кто вам дает шпаргалки останутся за кадром а вот вам потом придется отвечать на неудобные вопросы, ну, вы выбор сделали, не маленькие
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Так и что делать с этим, Света? Сказать, что у нас ракеты, поэтому любите нас?
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Мне кажется, нейтральный это просто нейтральный. Без всяких сортов, бомжей и пр.
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Опять пошёл рыгать
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Ответ Melnikov1968
Сегодня посмотрел передачу "Есть тема" по Матч ТВ. Там про спорт ни слова, сплошная политика. Обсуждали даму, живущую в Англии, которая голосовала за Путина. Она минут 10 в прямом эфире рассказывала как её уволили, как угрожали и тому подобное. Куча экспертов рассуждали почему это происходит. Спрашивается, если для России спорт вне политики, для чего раздувать эту бодягу? Почему Журова, занимаясь политикой лезет в спорт? Ты свое о бегала. Хочешь в спорт, иди работать тренером. Хочешь быть в политике, не лезь в спорт.
>>Почему Журова, занимаясь политикой лезет в спорт?

Это её работа, ей дали указания, дали слова, которые нужно говорить. За это она получает денюжку)

Думает ли она так же, как ей нужно говорить? Это уже не имеет никакого значения, в том числе и для неё самой)
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Ответ Всеволод Бобров
Какого восточного хозяина? Что ты несешь? Так правильно, что малая родина ещё ближе, чем большая, но если его спросят откуда он за границей конечно же ответит юса. Я тебе привёл примеры по каждому континенту , если ты долбишься в глаза, то это не мои проблемы. И с сша кстати тоже привёл пример, более патриотичной страны я не знаю, они это проявляют лучше всех, ну из западных стран.
А какого западного хозяина? В штатах я не был, если что, как американцы отвечают там на вопрос откуда они я не ведаю. Примеров привел по всем континентам? Так я по той же методике могу и примеры из соседних галактик привести
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Ответ SeniorPomidor
))Люблю рабов восточного хозяина, поднимают настроение. Чисто, чтоб набросить на вентилятор: А почему тогда американцы, когда у них спрашиваешь откуда ты, всегда отвечают: Я из Калифорнии, Я из Флориды, я из Канзаса. Не встречал ни одного, который бы сказал, айм форм юсэй, мэн? Кстати, так и не ответил, по какой методике считал
Какого восточного хозяина? Что ты несешь? Так правильно, что малая родина ещё ближе, чем большая, но если его спросят откуда он за границей конечно же ответит юса. Я тебе привёл примеры по каждому континенту , если ты долбишься в глаза, то это не мои проблемы. И с сша кстати тоже привёл пример, более патриотичной страны я не знаю, они это проявляют лучше всех, ну из западных стран.
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Ответ WaldemarZen
Красава, позицию свою никак отстоять не способен, кроме как "для меня это позор", зачем-то поприплетал другие национальности, сделал за других нелогичные и лживые выводы, а в конце так вообще скатился к переходу на личности!
С такими как ты невозможно общаться, тем более в интернете, просто словоблудие, ты всё прекрасно понял, зачем я приплел другие национальности, понял мою позицию с патриотизмом, но строишь из себя не буду писать кого.
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Ответ Всеволод Бобров
Я решаю за себя, для меня это позор выступать без флага и гимна, это сродни если бы сказали выступать без фамилии, если ты готов на это идти, значит ты маленький человек. Эти условия унизительные, Россия не сделала ничего такого, чтобы обычных спортсменов так кошмарить и унижать.
))Люблю рабов восточного хозяина, поднимают настроение. Чисто, чтоб набросить на вентилятор: А почему тогда американцы, когда у них спрашиваешь откуда ты, всегда отвечают: Я из Калифорнии, Я из Флориды, я из Канзаса. Не встречал ни одного, который бы сказал, айм форм юсэй, мэн? Кстати, так и не ответил, по какой методике считал
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Ответ Всеволод Бобров
Нет, для меня это позор я же говорю и все кто так делает для меня позорники, а ты можешь думать как угодно и поступать как угодно, как сказал один тренер человеческой мерзости нет предела, поэтому ничего не жду от людей в принимает
Красава, позицию свою никак отстоять не способен, кроме как "для меня это позор", зачем-то поприплетал другие национальности, сделал за других нелогичные и лживые выводы, а в конце так вообще скатился к переходу на личности!
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Ответ Всеволод Бобров
Я решаю за себя, для меня это позор выступать без флага и гимна, это сродни если бы сказали выступать без фамилии, если ты готов на это идти, значит ты маленький человек. Эти условия унизительные, Россия не сделала ничего такого, чтобы обычных спортсменов так кошмарить и унижать.
-Я решаю за себя
-если ты готов идти на это, значит ты маленький человек

Не кажется странным в одном коротком предложении иметь подобные противоречия?
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Ответ ivanessense
А мне интересно, почему нет комментариев от действующих спортсменов? Как не высказывание, так от "бывших", которые сидят в Думе на пенсии. Интересно, это на каком уровне фильтруется? Ведь не может ни один действующий спортсмен не высказаться об этой ситуации. И тут возникает вопрос, это "кровавый режим" так запугал спортсменов, что они молчат в тряпку, или новости так подаются?
запугали их точно
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Депутаты относятся к людям как ко второму сорту.
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Ответ SeniorPomidor
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Всеволод Бобров
Так я тебе повторяю чем гордятся люди, историей, менталитетом, своими деятелями, а Россия одна из самых великих стран по этим показателям, этим можно гордиться и поляки, мексиканцы гордятся своими странами не за что-то, что есть сейчас, а просто потому что они такой национальности и представляют своих родителей, свой народ, хотя кому я это объясняю, промытым либералам
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