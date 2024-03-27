Светлана Журова: «Нейтральный статус – это не про бомжей. Это отношение к нам как ко второму сорту»
Светлана Журова считает нейтральный статус унизительным.
Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе, будут выступать за «команду бомжей без флага, гимна и болельщиков».
«На самом деле, сумасшедшая разница в условиях, которые они выставили сейчас, и в условиях прошлой Олимпиады, когда были другие причины нашего нейтрального статуса. На данный момент условия, которые сейчас выдвинуты, унизительны в моем понимании.
Но я также понимаю, что они (МОК) в любой момент могут их еще ужесточить. Это отношение к нам как ко второму сорту. Нейтральный статус дает понять, что нас нет, это не про бомжей. Нас просто нет для них», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024
Если бы вас для них не было, вас бы просто выгнали навсегда из всех организаций. Вместо этого с вами пытаются хоть как-то коммуницировать в тех условиях, которые вы создали.
Это её работа, ей дали указания, дали слова, которые нужно говорить. За это она получает денюжку)
Думает ли она так же, как ей нужно говорить? Это уже не имеет никакого значения, в том числе и для неё самой)
-если ты готов идти на это, значит ты маленький человек
Не кажется странным в одном коротком предложении иметь подобные противоречия?