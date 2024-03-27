Светлана Журова: «Нейтральный статус – это не про бомжей. Это отношение к нам как ко второму сорту»

Светлана Журова считает нейтральный статус унизительным.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе, будут выступать за «команду бомжей без флага, гимна и болельщиков».

«На самом деле, сумасшедшая разница в условиях, которые они выставили сейчас, и в условиях прошлой Олимпиады, когда были другие причины нашего нейтрального статуса. На данный момент условия, которые сейчас выдвинуты, унизительны в моем понимании.

Но я также понимаю, что они ( ) в любой момент могут их еще ужесточить. Это отношение к нам как ко второму сорту. Нейтральный статус дает понять, что нас нет, это не про бомжей. Нас просто нет для них», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

«Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков». Цитата дня: Ирина Винер – о тех, кто поедет на Олимпиаду-2024