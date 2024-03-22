Светлана Журова: «Бойкотировать Олимпийские игры не надо ни в коем случае. МОК так и хочет добиться, чтобы Россия отказалась от участия»

Светлана Журова выступила против бойкота Олимпийских игр.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Министр спорта России Олег Матыцин ранее заявил, что нельзя категорично бойкотировать Игры и заставлять спортсменов это делать.

«Абсолютно согласна, бойкотировать Игры не надо ни в коем случае. МОК своими постоянно обновляющимися требованиями так и хочет добиться, чтобы Россия отказалась от участия. Но слово «бойкот» не должно от нас звучать, а вот нервировать своим спокойствием их надо. Видно же, что пока нет решения о поездке на Игры, они нервничают, Макрон дергается.

Боюсь, что по критериям, которые выставил МОК, на Игры попадут несколько человек. Скорее всего, это будут теннисисты. Я так думаю. Возможно, будет и больше, если МОК сам не пойдет на нарушение своих правил.

А потом, когда спортсмены приедут на Олимпиаду, они скажут: «Ой, не заметили ваш лайк в соцсетях. Вы не допущены до Игр, до свидания», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Светлана Журова: «Предлагаю до последнего дня не отвечать, поедем ли мы на Олимпиаду. Если мы скажем сейчас, то для МОК это подарок»