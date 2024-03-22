Светлана Журова: «Бойкотировать Олимпийские игры не надо ни в коем случае. МОК так и хочет добиться, чтобы Россия отказалась от участия»
Светлана Журова выступила против бойкота Олимпийских игр.
Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Министр спорта России Олег Матыцин ранее заявил, что нельзя категорично бойкотировать Игры и заставлять спортсменов это делать.
«Абсолютно согласна, бойкотировать Игры не надо ни в коем случае. МОК своими постоянно обновляющимися требованиями так и хочет добиться, чтобы Россия отказалась от участия. Но слово «бойкот» не должно от нас звучать, а вот нервировать своим спокойствием их надо. Видно же, что пока нет решения о поездке на Игры, они нервничают, Макрон дергается.
Боюсь, что по критериям, которые выставил МОК, на Игры попадут несколько человек. Скорее всего, это будут теннисисты. Я так думаю. Возможно, будет и больше, если МОК сам не пойдет на нарушение своих правил.
А потом, когда спортсмены приедут на Олимпиаду, они скажут: «Ой, не заметили ваш лайк в соцсетях. Вы не допущены до Игр, до свидания», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Светлана Журова: «Предлагаю до последнего дня не отвечать, поедем ли мы на Олимпиаду. Если мы скажем сейчас, то для МОК это подарок»
МОК как раз не хочет, чтобы российских спортсменов не было, хотя и сам МОК с трудом уже понимаешь. Там тоже биполярочка и переобувочная всегда с собой
Реально бойкотировать можно только запретом ехать тем, кого на олимпиаду позвали.