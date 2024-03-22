Светлана Журова: «Бойкотировать Олимпийские игры не надо ни в коем случае. МОК так и хочет добиться, чтобы Россия отказалась от участия»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Эммануэль Макрон Водные виды

Светлана Журова выступила против бойкота Олимпийских игр.

Соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Министр спорта России Олег Матыцин ранее заявил, что нельзя категорично бойкотировать Игры и заставлять спортсменов это делать.

«Абсолютно согласна, бойкотировать Игры не надо ни в коем случае. МОК своими постоянно обновляющимися требованиями так и хочет добиться, чтобы Россия отказалась от участия. Но слово «бойкот» не должно от нас звучать, а вот нервировать своим спокойствием их надо. Видно же, что пока нет решения о поездке на Игры, они нервничают, Макрон дергается.

Боюсь, что по критериям, которые выставил МОК, на Игры попадут несколько человек. Скорее всего, это будут теннисисты. Я так думаю. Возможно, будет и больше, если МОК сам не пойдет на нарушение своих правил.

А потом, когда спортсмены приедут на Олимпиаду, они скажут: «Ой, не заметили ваш лайк в соцсетях. Вы не допущены до Игр, до свидания», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Светлана Журова: «Предлагаю до последнего дня не отвечать, поедем ли мы на Олимпиаду. Если мы скажем сейчас, то для МОК это подарок»

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26 комментариев
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Кто ж вас корёжит то каждый день, то так, то сяк, то наперекосяк.
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Ха-ха. Кто следующий в обувной отдел?
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Не эта ли дама недавно писала обратное?!Как быстро же переобуваются приспобленцы!😁
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Журова вновь пропиарилась, депутатская пустышка…
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Ответ United
Кто ж вас корёжит то каждый день, то так, то сяк, то наперекосяк.
Не озвучили линию партию ещё
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Свет, не спеши) ты же собиралась им это в последний момент сказать)
+7
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+7
Ответ United
Кто ж вас корёжит то каждый день, то так, то сяк, то наперекосяк.
Быстро депутат Журова, которую в думу никто и не выбирал, переобулась.)
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-1
+7
Ты же только вчера говорила, что до последнего не отвечать, поедем на ОИ или нет. Сегодня новая песня. Самой не стыдно каждый день нести всякий бред? Кто же тебя выбрал в ГД? Видно люди, которые читать не умеют.
+6
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Сейчас наверное Александру Попову сложнее остальных - он полтора месяца назад чуть ли не с предательством выступление под нейтральным флагом сравнивал, а теперь всему корпусу раздали новые галоши, в которые не всякая нога влезет.
+6
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Новые методички подоспели ко всем разом
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Черт возьми, переобуваются каждый день. Не успеваешь новости читать)))
МОК как раз не хочет, чтобы российских спортсменов не было, хотя и сам МОК с трудом уже понимаешь. Там тоже биполярочка и переобувочная всегда с собой
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МОК так и хочет добиться, чтобы Россия отказалась от участия» --- Россия НЕ может отказаться от участия, потому что её туда не звали!
+3
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Зачем бойкотировать, просто не ехать! На вопрос почему, просто не хочу!
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Ответ United
Кто ж вас корёжит то каждый день, то так, то сяк, то наперекосяк.
в межушном ганглии электрический импульс проходит и выдаёт, то 0, то 1
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+1
как можно бойкотировать то куда не пригласили?
+1
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+1
А сколько недвижухи у Журовой за бугром??? Много… поэтому и топит за ЕС. Так и чешется язык назвать её редиской, но нельзя, она же во власти. А власть у нас дама неприкосновенна…. Остается только одно для неё определение- нехороший человек!!!!
+1
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"Но слово «бойкот» не должно от нас звучать, --- Вас туда никто не звал - как можно говорить про бойкот?
Реально бойкотировать можно только запретом ехать тем, кого на олимпиаду позвали.
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"Видно же, что пока нет решения о поездке на Игры" --- Когда до тебя дойдёт, что МОК лишил вас возможности что-то решать про олимпиаду?
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Вот не люблю я рисовую кашу и не хочу её есть , но вдруг каша подумает что я не могу ё съесть?🤔хорошо сьем но только в самый последний момент… ну а собственно чего тянуть то? Хошь не хошь жрать придется
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На неделе семь пятниц——нет методички и она действует по слухам,измучалась переобуваться……
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какое гадкое высказывание
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Из народной комедии: Девушки, да уймите уже вашу мать!
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Колеблется синхронно с линией начальства. Настоящая депутатка.
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фристайл в коньках
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Ответ United
Кто ж вас корёжит то каждый день, то так, то сяк, то наперекосяк.
Кому наперекосяк и переобулась, а кому - военная хитрость. Как настоящие разведчики сбивают супостата с толку.
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