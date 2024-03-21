Светлана Журова: «Предлагаю до последнего дня не отвечать, поедем ли мы на Олимпиаду. Если мы скажем сейчас, то для МОК это подарок»

Светлана Журова предложила не спешить с вопросом участия в Олимпиаде-2024.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что россияне выступят на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе, при этом спортсменов не допустят до парада делегаций на церемонии открытия 26 июля. Также МОК представил флаг и гимн для нейтральных атлетов.

«МОК продолжает добавлять свои условия: то запрещает идти на открытие Олимпиады, то гимн предлагает свой. Это не нами предложенное произведение, ассоциирующееся с Россией. Понимаете, нам не дадут его согласовать.

Дай бог, это будет достойный гимн. МОК пошел на то, что в зачете не будет медалей. Условия как какие-то «мертвые души». Спортсмен едет за победой, а его собираются прибить к столбу позора: имя спортсмена нигде не будет упомянуто...

Предлагаю спокойно наблюдать за ситуацией и максимально долго, до последнего дня, не отвечать, поедем ли мы на Олимпиаду. Такая будет наша стратегия. Пусть они сами бойкотируют, устраивают скандалы. Если мы не поедем и скажем об этом сейчас, то для МОК это подарок. Мы готовы дарить им такие подарки?

Спортсмены становятся заложниками ситуации. Нам надо делать так, как удобно нашей стране. А не подчиняться их безликим условиям», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Наших допустили на Олимпиаду-2024: музыка для гимна готова, подписывать декларацию не нужно