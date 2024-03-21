Светлана Журова: «Предлагаю до последнего дня не отвечать, поедем ли мы на Олимпиаду. Если мы скажем сейчас, то для МОК это подарок»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Борьба

Светлана Журова предложила не спешить с вопросом участия в Олимпиаде-2024.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что россияне выступят на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе, при этом спортсменов не допустят до парада делегаций на церемонии открытия 26 июля. Также МОК представил флаг и гимн для нейтральных атлетов.

«МОК продолжает добавлять свои условия: то запрещает идти на открытие Олимпиады, то гимн предлагает свой. Это не нами предложенное произведение, ассоциирующееся с Россией. Понимаете, нам не дадут его согласовать.

Дай бог, это будет достойный гимн. МОК пошел на то, что в зачете не будет медалей. Условия как какие-то «мертвые души». Спортсмен едет за победой, а его собираются прибить к столбу позора: имя спортсмена нигде не будет упомянуто...

Предлагаю спокойно наблюдать за ситуацией и максимально долго, до последнего дня, не отвечать, поедем ли мы на Олимпиаду. Такая будет наша стратегия. Пусть они сами бойкотируют, устраивают скандалы. Если мы не поедем и скажем об этом сейчас, то для МОК это подарок. Мы готовы дарить им такие подарки?

Спортсмены становятся заложниками ситуации. Нам надо делать так, как удобно нашей стране. А не подчиняться их безликим условиям», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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56 комментариев
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Интриганка)))
Ничего глупее и беспомощнее придумать невозможно.
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Помню как скакал от радости, когда она затащила 500м. Во что же она притворилась, кошмар просто. И таких много, очень много.
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Детский сад)))
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дали шанс - так чего выёживаться?
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Под этой веткой самыми заплюсованными будут комментарии с критикой Журовой и в целом российского чиновничьего аппарата, а главное мнение: дали шанс - надо ехать. Под ветками новостей о заявлениях МОК и его должностных лиц самые заплюсованные комментарии - с критикой МОК и в целом "коллективного запада", а главное мнение: засуньте себе ваши коррумпированные англосакские игры.
Такое ощущение, как будто нашему человеку вообще неважно, кто в ситуации прав, а кто виноват, и мнения у него никакого нет. Есть только страсть критики 😄
+19
-4
+15
предлагаю послать тебя.....и не в Париж
+17
-3
+14
Ответ Фёдор Молчанов
Помню как скакал от радости, когда она затащила 500м. Во что же она притворилась, кошмар просто. И таких много, очень много.
Ну вряд ли она была образцом порядочности, когда была спортсменкой и бегала 500м, а сейчас вдруг ее перевернуло на 180 градусов. Скоро Нагорные, Овечкины и еще кто-нибудь займут ее место, место Фетисова, Третьяка, Валуева
+15
-3
+12
Кто такие мы в данном случае? На Олимпиаду от России поедут индивидуальные атлеты, каждый из которых может сам уведомить МОК, после прохождения квалификации.
+13
-3
+10
Ответ Olga.t
Интриганка))) Ничего глупее и беспомощнее придумать невозможно.
Можно. Ты ее (их) недооцениваешь
+10
-1
+9
А я предлагаю чиновникам, депутатам и прочим подобным не мешать спортсменам самим принимать решение. А также перестать нагнетать истерию и немного помолчать.
+9
-3
+6
Ответ Gemma157
Комментарий удален пользователем
Так я же и пишу как раз про самые заплюсованные. Электорат у комментариев примерно один и тот же всегда, но в одном случае одно "мнение" является самым популярным среди него, а во втором - кардинально противоположное 🤷🏻‍♂️
+6
-1
+5
Назло бабушке отморожу уши
+5
-1
+4
Ответ Olga.t
Интриганка))) Ничего глупее и беспомощнее придумать невозможно.
Светлый разум Журовой включил Дейви Джонса . Зовите папу Тернера .
+4
0
+4
Ответ Aleksey Yashin
Ну вряд ли она была образцом порядочности, когда была спортсменкой и бегала 500м, а сейчас вдруг ее перевернуло на 180 градусов. Скоро Нагорные, Овечкины и еще кто-нибудь займут ее место, место Фетисова, Третьяка, Валуева
Царь тоже не всегда был таким)
Годы власти и безнаказанности сильно влияют на людей.
+5
-1
+4
Ответ Джон Иваныч
дали шанс - так чего выёживаться?
Одним словом-баба...
+8
-6
+2
Такая будет наша стратегия." --- Журова - стратег, уписаться можно.
Эта стратегия Матыцина и Позднякова - молчать до последнего дня, пытаясь уловить настроение Путина.
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Ответ Armanda2020
Российские спортсмены уже не едут. И это ни для кого не тайна, кроме Журовой. Навсесогласные нейтралы-это не наши спортсмены. И поэтому плевать когда они и что будут говорить.
А если они завоюют сразу три десятка золотых медалей ?
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Хватит поить женщину, она уже зависима!
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Журова: «Предлагаю до последнего дня не отвечать --- А вас никто и ни о чём не спрашивает!
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А ещё можно спрятаться и неожиданно выскочить!
У Журовой интеллект 6-ти летнего ребёнка
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Глупость ее второе имя
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Скажите после Олимпиады
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Купил билет и не поехал. Обманул кондуктора.
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На зло бабушке, отморожу уши)))
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Надеюсь теннисисты поедут, они все равно сами по себе, а остальных наверное не отпустят федерации
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Ответ tRIFF
Хватит поить женщину, она уже зависима!
-Всё, дяденька, мне больше не наливайте. Я уже такая, как вам надо.-
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Ответ Леопардер
Под этой веткой самыми заплюсованными будут комментарии с критикой Журовой и в целом российского чиновничьего аппарата, а главное мнение: дали шанс - надо ехать. Под ветками новостей о заявлениях МОК и его должностных лиц самые заплюсованные комментарии - с критикой МОК и в целом "коллективного запада", а главное мнение: засуньте себе ваши коррумпированные англосакские игры. Такое ощущение, как будто нашему человеку вообще неважно, кто в ситуации прав, а кто виноват, и мнения у него никакого нет. Есть только страсть критики 😄
Комментарий удален пользователем
Ответ Людмила Чернова
Комментарий удален модератором
Вы глупы?
Для спортсмена наивысшая награда - участие в олимпиаде и олимпийская медаль. На пик своей формы кто то может каждые 4 года выходить, а кто то сейчас сверкнет и дальше опять средние результаты.
Вы же рассуждаете с точки зрения политики и властных структур. Государство не должно вознаграждать спортсменов материально, т к спорт-политика, но запрещать.. Это выбор спортсмена или вам нравится смотреть как топовые российские спортсмены меняют спортивное гражданство?
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Ответ Леопардер
Так я же и пишу как раз про самые заплюсованные. Электорат у комментариев примерно один и тот же всегда, но в одном случае одно "мнение" является самым популярным среди него, а во втором - кардинально противоположное 🤷🏻‍♂️
Кажется, что не совсем так. Если учесть, что здесь пасутся так называемые «платные пользователи», то объяснение будет. Надо же в папочках приносить отчеты о «народном» гневе по поводу ситуации со спортсменами, вот и пасутся такие вот «юзеры» в тегах и по ключевым словам. Аналогично они никогда не придут в новости, где какой-нибудь Тихонов призывает ядерные удары наносить по Европе, потому что там они не смогут про англосаксов писать комменты
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Ответ Леопардер
Под этой веткой самыми заплюсованными будут комментарии с критикой Журовой и в целом российского чиновничьего аппарата, а главное мнение: дали шанс - надо ехать. Под ветками новостей о заявлениях МОК и его должностных лиц самые заплюсованные комментарии - с критикой МОК и в целом "коллективного запада", а главное мнение: засуньте себе ваши коррумпированные англосакские игры. Такое ощущение, как будто нашему человеку вообще неважно, кто в ситуации прав, а кто виноват, и мнения у него никакого нет. Есть только страсть критики 😄
Не надо исключать что есть боты работающие по методичке. И эти боты не во все новости приходят.
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