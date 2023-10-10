Вице-президент WADA: «Спортсмены часто во всем полагаются на свое окружение. Их персоналу нужно получать достаточное антидопинговое образование»

Теги допинг шорт-трек WADA Ян Ян Коньки/шорт-трек

В WADA заявили о важности антидопингового образования для персонала спортсменов.

«Образование – это единственное и лучшее долгосрочное решение, которое у нас есть для защиты ценностей чистого спорта. Это важнейший компонент глобальной антидопинговой системы.

В особенности меня беспокоит персонал спортсменов. Им нужно получать достаточное антидопинговое образование и, в случае злонамеренных действий, нести ответственность.

Понимаю, что подавляющее большинство из этих людей хотят лучшего для спортсменов и спорта. Многие хорошо образованы в вопросах антидопинга, но не все.

Я рада, что это является частью образовательной программы WADA. Все заинтересованные стороны должны быть хорошо информированы – здесь не должно быть слабых звеньев. Спортсмены часто во всем полагаются на свое окружение, полностью доверяют ему и делают то, что оно говорит.

Это может быть как хорошо, так и плохо – в зависимости от того, удастся ли нам научить окружение [спортсмена] и заставить его понять важность чистой конкуренции», – сказала вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Ян Ян.

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12 комментариев

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Viks
Ответ Джонни
В случае камилы она положилась на этери и врача и послушала маму
Валиева не положилась - её никто не спрашивал, тренерша сказала: пей, что доктор принёс и всё.
+6
-3
+3
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Oleandra
Ответ Viks
Хто Ето?
допингистка из АП
+2
0
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Лизавета Анна -Мария
Неплохо бы и спортсменам во всём этом разбираться- они ж не овцы...
+1
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Viks
Ответ Oleandra
на кого положилась Кисель?
Хто Ето?
+3
-2
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Zbra
Тренеров окрестили наконец персоналом. Ждем-с, когда они начнут возмущаться.
+2
-2
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Anna Stefan
===В особенности меня беспокоит персонал спортсменов. Им нужно получать достаточное антидопинговое образование и, в случае злонамеренных действий, нести ответственность.===
А что, до сих пор не получали и не несли? Как так-то?🤔 Что случилось, что внезапно озаботились эти вопросом?🤔
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Железная Леди
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Понятно в кого камни летят.
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Алеся Ткаченко
Ответ Zbra
Тренеров окрестили наконец персоналом. Ждем-с, когда они начнут возмущаться.
Может это про медицинский персонал?
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Zbra
Тренеров окрестили наконец персоналом. Ждем-с, когда они начнут возмущаться.
Персонал от слова персона. чему возмущаться. ?
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