Вице-президент WADA: «Спортсмены часто во всем полагаются на свое окружение. Их персоналу нужно получать достаточное антидопинговое образование»
В WADA заявили о важности антидопингового образования для персонала спортсменов.
«Образование – это единственное и лучшее долгосрочное решение, которое у нас есть для защиты ценностей чистого спорта. Это важнейший компонент глобальной антидопинговой системы.
В особенности меня беспокоит персонал спортсменов. Им нужно получать достаточное антидопинговое образование и, в случае злонамеренных действий, нести ответственность.
Понимаю, что подавляющее большинство из этих людей хотят лучшего для спортсменов и спорта. Многие хорошо образованы в вопросах антидопинга, но не все.
Я рада, что это является частью образовательной программы WADA. Все заинтересованные стороны должны быть хорошо информированы – здесь не должно быть слабых звеньев. Спортсмены часто во всем полагаются на свое окружение, полностью доверяют ему и делают то, что оно говорит.
Это может быть как хорошо, так и плохо – в зависимости от того, удастся ли нам научить окружение [спортсмена] и заставить его понять важность чистой конкуренции», – сказала вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Ян Ян.
А что, до сих пор не получали и не несли? Как так-то?🤔 Что случилось, что внезапно озаботились эти вопросом?🤔