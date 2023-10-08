РУСАДА о трамадоле в списке WADA: «Несмотря на запрет только в соревновательный период, его использование во внесоревновательный может представлять опасность»

РУСАДА предупредило спортсменов о рисках использования трамадола.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило трамадол в новый список запрещенных в спорте препаратов, который вступит в силу 1 января 2024 года. .

«Исследования WADA показали, что трамадол способен улучшать спортивные результаты и нести риск для здоровья спортсменов в связи с побочными эффектами.

В Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за последние два года поступило всего пять запросов на терапевтическое использование (ТИ) по классу запрещенного списка S7, в который с 1 января 2024 включен трамадол. Это немного.

Что касается обновления запрещенного списка, то спортсменам и персоналу спортсменов важно знать, что, несмотря на запрет трамадола только в соревновательный период, его использование во внесоревновательный период может представлять опасность.

Если спортсмены проходят тестирование в соревновательный период, их пробы могут быть положительными даже в том случае, если субстанция использовалась во внесоревновательный период. Для использования данного препарата с 1 января 2024 года спортсменам понадобится разрешение на терапевтическое использование.

Возможная санкция за использование трамадола в соревновательный период без разрешения на ТИ может составлять от двух до четырех лет дисквалификации.

Также важно знать, что использование трамадола без рецепта в РФ может стать причиной возбуждения административного и даже уголовного дела, так как этот препарат в нашей стране является строго рецептурным», – заявили в пресс-службе РУСАДА.