Светлана Журова: «ISU старается выдерживать все политические реверансы, дабы не отклоняться от генеральной линии европейских управленцев»»

Светлана Журова объяснила политику ISU в отношении России.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) включил россиян в список судей на соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку. При этом отмечалось, что официальные представители Союза конькобежцев России по-прежнему не смогут участвовать в мероприятиях под эгидой ISU.

«Понятное дело, что с допуском тех, кто официально состоит в Союзе конькобежцев России, все ясно. ISU старается выдерживать все политические реверансы, дабы не отклоняться от генеральной линии европейских управленцев.

А что касается судей, то очень непросто подготовить квалифицированных судей, которые будут работать на международных соревнованиях и выдерживать высокий уровень ответственности. И в России достаточно много рефери высочайшего класса, подготовленных еще к сочинской Олимпиаде 2014 года. К тому же их готовила наша организация совместно с ISU.

Поэтому терять такие ценные кадры не в их интересах. На это решение повлияло множество нюансов. Ведь по правилам судьи должны быть из разных стран, чтобы они работали в определенной последовательности и соблюдали свою очередь. Нарушить этот механизм очень сложно.

Но не будем забывать, что после этого решения может подняться волна русофобских настроений и политики, будут применять другие рычаги воздействия на наших арбитров. Например, не выдать визу на въезд в определенное государство. Нашим спортсменам не выдают, и я не уверена, что с арбитрами поступят иначе.

А ISU таким образом демонстрирует, что если завтра политическая обстановка изменится, то возврат российских спортсменов в ISU будет моментальным. Ведь плодотворное сотрудничество с этой организацией мы продолжаем и вместе ищем выходы из ситуации.

И больше скажу: сразу же все Гран-при проведут в России, которые принесут им большую прибыль», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

ISU включил россиян в списки судей в конькобежном спорте и шорт-треке на сезон-2023/24