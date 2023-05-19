Журова о переходах спортсменов: «В словах Позднякова нет абсолютно ничего угрожающего. Существует правило о необходимости разрешения»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Коньки/шорт-трек

Светлана Журова заявила, что не видит ничего угрожающего в словах Станислава Позднякова.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) заявил, что «без одобрения исполкома ОКР большинство спортсменов, которых удается перетянуть в другие страны, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет».

«В словах Поздняков нет абсолютно ничего угрожающего. Существует международное правило о необходимости такого разрешения. Это никак не связано с нынешней ситуацией и совершенно нормальная мировая практика.

Кроме того, до Олимпийских игр осталось чуть больше года. По международным нормам при смене спортивного гражданства атлет находится в так называемом «карантине» год. В это время он не может выступать за новую страну.

Однако при смене гражданства без разрешения национального олимпийского комитета этот срок может увеличиться. В истории спорта были случаи, когда национальные олимпийские комитеты не давали разрешения отдельным спортсменам, и им приходилось ждать», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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6 комментариев

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Realist2022
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Это очередной примитивный обман спортсменов со стороны ОКР в расчёте на малообразованность этих спортсменов и то, что они даже не подумают почитать оригинальные документы международных спортивных федераций и не сделают туда соответствующие запросы
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Viks
Существует правило о необходимости разрешения» --- Чушь собачья! Существуют только карантины, установленные международными спортивными федерациями.
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Регион-36
Боюсь это правило никого не интересует, кроме самого ОКР, кому будет интересно мнение организации, которой нигде нет и запретили появляться на людях?
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den70
Что помешает спортивным федерация принять решение об отмене карантинов в конкретном страновом кейсе - для защиты интересов спортсменов? Думаю, ничего.
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Viks
Ответ den70
Что помешает спортивным федерация принять решение об отмене карантинов в конкретном страновом кейсе - для защиты интересов спортсменов? Думаю, ничего.
Кто карантины установил, тот и может их отменить. Всё в его руках.
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Сергей Фетисов
После спорта жизнь продолжается и нужны будут той стране те спортсмены.
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