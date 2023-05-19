Журова о переходах спортсменов: «В словах Позднякова нет абсолютно ничего угрожающего. Существует правило о необходимости разрешения»

Светлана Журова заявила, что не видит ничего угрожающего в словах Станислава Позднякова.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) заявил, что «без одобрения исполкома ОКР большинство спортсменов, которых удается перетянуть в другие страны, не смогут выступить на Олимпийских играх в течение ближайших нескольких лет».

«В словах Поздняков нет абсолютно ничего угрожающего. Существует международное правило о необходимости такого разрешения. Это никак не связано с нынешней ситуацией и совершенно нормальная мировая практика.

Кроме того, до Олимпийских игр осталось чуть больше года. По международным нормам при смене спортивного гражданства атлет находится в так называемом «карантине» год. В это время он не может выступать за новую страну.

Однако при смене гражданства без разрешения национального олимпийского комитета этот срок может увеличиться. В истории спорта были случаи, когда национальные олимпийские комитеты не давали разрешения отдельным спортсменам, и им приходилось ждать», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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