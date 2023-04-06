Софья Просвирнова: «С зарплатой в Дании сложно. Такой поддержки как в России, конечно же, нет. Планирую сама искать спонсоров»

Теги шорт-трек сборная России жен (шорт-трек) Софья Просвирнова деньги сборная Дании жен Коньки/шорт-трек

Шорт-трекистка Софья Просвирнова после перехода в Данию будет искать спонсоров

Ранее спортсменка выступала за сборную России.

«С зарплатой в Дании сложно. Такой поддержки как в России, конечно же, нет. Такой, судя по общению с иностранными спортсменами, нет вообще нигде. Отчасти поэтому у нас такие результаты.

А в Дании спорт больше как хобби. И даже люди в федерации не особенно понимают, что такое профессиональный спортсмен. К Виктору, например, они относятся скорее как к ребенку. Им важны не столько результаты, сколько его психологический комфорт. Что касается зарплаты, в первый год мне вообще ничего не будут платить. А потом, если увидят потенциал, что-то будет полагаться. Хотя со стипендиями в России, опять же, это не идет ни в какое сравнение. Но я такой выбор сделала не из-за денег.

На те же сборы в Америку нужны средства. И я планирую сама искать спонсоров, буду ходить, разговаривать, объяснять. Здесь все спортсмены так живут. Вот у Виктора много небольших компаний, которые поддерживают его финансово. Он наносит их логотипы на комбинезон. Это отбивает затраты на тренировки и соревнования.

Возможно, мне удастся выступить на Кубке мира уже в этом сезоне. Главный барьер – одобрение Международного союза конькобежцев (ISU). По регламенту, для смены спортивного гражданства нужно прожить год в стране, за которую собираешься выступать, и иметь вид на жительство.

Но из-за разъездов год я не прожила, да и ВНЖ у меня пока нет. При этом в ISU есть пункт об исключениях, и они могут применить их в моем случае. Если нет, то предстоящий международный сезон пропущу», – рассказала призер чемпионата мира.

«Люблю Россию и не перестану быть русской. Но ситуация безвыходная». Монолог Просвирновой о переходе в Данию

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20 комментариев

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Сергей Лепехин
Выступать не будет в Дании из-за отсутствия денег, а в России зарабатывала бы на внутренних соревнованиях, плюс полное обеспечение... Что там с белорусской бегуньей в Польше ?Тимановская вроде
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Sobachkin
Молодец девчонка!
0
-1
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dimitrii36
Ответ velosipedin
ну да, на шею налогоплательщикам там не сядешь
она же патриот, список спонсоров будет неполный
0
-2
-2
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velosipedin
ну да, на шею налогоплательщикам там не сядешь
+11
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+11
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Yaroslove
Ответ Дмитрий Иванов
Видимо приоритеты Норвегии лежат в более рациональном русле
Дании ))
+8
0
+8
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Valentin Efimenko
Посмотрите видео Вити Кравченко про сравнение паралимпийцев России и Германии, там все эти вопросы про спонсоров на примере Германии очень наглядно показаны. https://youtu.be/T4TITKK6dcE
+1
0
+1
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Водяра
Софья, бросай номер кошелька, мы все соберёмся.👍🏽
+6
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Мишаня Кашников
Ответ GLW
Что лучше? Раздача налогов, чтобы спортсмены для режима медальки выигрывали?
для режима 🤣
0
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Дмитрий Иванов
Видимо приоритеты Норвегии лежат в более рациональном русле
+7
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+3
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Вечно в бане
Ответ CaSpeR-13
ну мне не жалко моих налогов на спортсменов
А мне и на шубохранилища не жалко. Пусть будут.
Всех бабулек все равно не обеспечишь, а так хоть спортсмены и чиновники поживут лучше, чем в загнивающей Европе.
+4
-1
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Женя Иванов
Ответ CaSpeR-13
ну мне не жалко моих налогов на спортсменов
На зп Дзюбы в 4млн не жалко?Думаю есть более важные категории бюджета, например образование или здравоохранение
+4
-1
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Денис Мартин
Ответ CaSpeR-13
Как так, нам же постоянно вещают что там деньги чуть ли не на улице всем раздают. Разве может быть в России лучше чем в европе?
Где ты бред про раздачу денег видел? Там больше зарплата у людей, это верно. А ещё тем спорт не зависит на прямую от подачек государства, детский спорт, юношеский, тут все условия, а дальше будь добр сам. Выступаешь хорошо, будут тебе спонсоры и деньги. Выступаешь плохо, обеспечивай себя сам. Не нужно путать оплату труда "обычных" профессий и оплату труда профессиональных спортсменов, это кардинально разные вещи.
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dimitrii36
взрастила Россия, а там да, с протянутой рукой за спонсорами
+2
-3
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Van Pelt
Ответ CaSpeR-13
ну мне не жалко моих налогов на спортсменов
Ну надо же хоть немного голову то включать ...
+2
-2
0
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CaSpeR-13
Ответ GLW
Что лучше? Раздача налогов, чтобы спортсмены для режима медальки выигрывали?
ну мне не жалко моих налогов на спортсменов
+7
-6
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Бутан Пропанович
Ответ CaSpeR-13
Как так, нам же постоянно вещают что там деньги чуть ли не на улице всем раздают. Разве может быть в России лучше чем в европе?
Это не Россия, как ВладимВладимирыч на Пасху никто по пятерочке пенсионерам не накинет.
+2
-8
-6
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GLW
Ответ CaSpeR-13
Как так, нам же постоянно вещают что там деньги чуть ли не на улице всем раздают. Разве может быть в России лучше чем в европе?
Что лучше? Раздача налогов, чтобы спортсмены для режима медальки выигрывали?
+11
-6
+5
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proeast
Сколько же 💸 сожжено 🤷🏻
+4
-2
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Александр Володин
Ну, после слов о том что она патриотка и т.д. удачи со спонсорами
+4
-6
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CaSpeR-13
Как так, нам же постоянно вещают что там деньги чуть ли не на улице всем раздают. Разве может быть в России лучше чем в европе?
+8
-13
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