Софья Просвирнова: «С зарплатой в Дании сложно. Такой поддержки как в России, конечно же, нет. Планирую сама искать спонсоров»

Шорт-трекистка Софья Просвирнова после перехода в Данию будет искать спонсоров

Ранее спортсменка выступала за сборную России.

«С зарплатой в Дании сложно. Такой поддержки как в России, конечно же, нет. Такой, судя по общению с иностранными спортсменами, нет вообще нигде. Отчасти поэтому у нас такие результаты.

А в Дании спорт больше как хобби. И даже люди в федерации не особенно понимают, что такое профессиональный спортсмен. К Виктору, например, они относятся скорее как к ребенку. Им важны не столько результаты, сколько его психологический комфорт. Что касается зарплаты, в первый год мне вообще ничего не будут платить. А потом, если увидят потенциал, что-то будет полагаться. Хотя со стипендиями в России, опять же, это не идет ни в какое сравнение. Но я такой выбор сделала не из-за денег.

На те же сборы в Америку нужны средства. И я планирую сама искать спонсоров, буду ходить, разговаривать, объяснять. Здесь все спортсмены так живут. Вот у Виктора много небольших компаний, которые поддерживают его финансово. Он наносит их логотипы на комбинезон. Это отбивает затраты на тренировки и соревнования.

Возможно, мне удастся выступить на Кубке мира уже в этом сезоне. Главный барьер – одобрение Международного союза конькобежцев (ISU). По регламенту, для смены спортивного гражданства нужно прожить год в стране, за которую собираешься выступать, и иметь вид на жительство.

Но из-за разъездов год я не прожила, да и ВНЖ у меня пока нет. При этом в ISU есть пункт об исключениях, и они могут применить их в моем случае. Если нет, то предстоящий международный сезон пропущу», – рассказала призер чемпионата мира.

«Люблю Россию и не перестану быть русской. Но ситуация безвыходная». Монолог Просвирновой о переходе в Данию