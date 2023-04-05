Малагич о переходе Просвирновой в сборную Дании: «Правильное решение или нет, говорить неуместно. Любовь и семья должны стоять на первом месте»

Теги шорт-трек сборная России жен (шорт-трек) Олимпиада-2026 Софья Просвирнова Эмина Малагич Коньки/шорт-трек

Шорт‑трекистка Эмина Малагич высказалась о переходе Софьи Просвирновой в сборную Дании

Накануне Софья Просвирнова заявила о смене спортивного гражданства. В прошлом году она вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа.

«Всегда поддерживаю Соню во всех решениях, мудрее человека по ее годам не встречала. Она всегда принимает очень взвешенные решения.

Думаю, что у нее все круто сложится дальше. Она не все показала в спорте, может многого добиться.

Надеюсь поехать на Олимпиаду в Милане, буду болеть за семью Торуп и праздновать с ними медали.

Считаю, что говорить, правильное это решение (о переходе – Sports.ru) или нет, неуместно. Любовь и семья должны стоять на первом месте», – сказала Малагич.

Лучшая шорт-трекистка России будет выступать за Данию. Ей всего 25, уезжает к мужу

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