Депутат Журова: «МОК хочет расколоть нашу сборную и всех россиян. Тут уже надо думать, стоит ли вообще ехать на такие соревнования?»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Коньки/шорт-трек

Депутат Светлана Журова считает, что МОК пытается «расколоть сборную и всех россиян». 

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Таким решением МОК хочет расколоть нашу сборную и всех россиян. Кто-то будет принимать решение правильный спортсмен или неправильный.

И тут уже надо думать, стоит ли вообще ехать на такие соревнования? Если кто-то поедет, а другие спортсмены останутся без Игр – это самый настоящий раскол и противопоставление одних другим», – заявила депутат и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

37 комментариев

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Тайга86
Ответ София Хайн
Какие заложники. Пусть радуются, что за них более достойные пацаны погибают. И их не трогают.
Мы на спортивном сайте. Речь о спортсменах и о спорте вообще, все остальное обсуждается и очень масштабно на других ресурсах. Это общая трагедия, равнодушных нет, но не нужно кого-то в чем-то упрекать, прикрываясь...
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София Хайн
Ответ Alealeale
Все тупые враги народа и спортсменов повылезали. Вякают это сейчас, потому что им просто материально не выгодно, чтобы спортсмены выступали за самих себя.
Да мне невыгодно. Они тренилимь на мои деньги, им платят подизненные стипендии из моего пенсионного ыонда. Мои внуки не могут заниматься бесплатно в оздоровительных группах
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Акселек давай
Ответ Jelena Tihhova
Россиянам просто не надо мешать, сами перегрызутся между собой
Вы плохо знаете русских)
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София Хайн
Ответ Тайга86
Мне жаль спортсменов и всех причастных к их карьере. Заложники ситуации, между двух огней. Разрешают с одной стороны, делают внушение с другой, не разрешают - опять манипулируют ими как хотят. Просто скромно понадеюсь на здравомыслие со всех сторон. И да, удачи пробившимся через все эти баррикады к своей мечте.
Какие заложники. Пусть радуются, что за них более достойные пацаны погибают. И их не трогают.
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evgeniy-panfilov69
Развивайте российский спорт, награждайте своих спортсменов...Сократите чиновников из олимп. комитета и минспорта, а сэкономленные средства пустите на развитие спорта. И да, пинком под зад надо гнать всех этих журовых, губерниевых и прочих канделаки..., всех русофобов...
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Акселек давай
"А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой "международной комиссии" разбирать мои взгляды и убеждения и решать допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений." Вероника Степанова

Вот красотка!
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Jelena Tihhova
Россиянам просто не надо мешать, сами перегрызутся между собой
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София Хайн
Какой раскол. С самого начала понятно, или с флагом или нет. Или гражданин или предатель
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Melnikov1968
Ответ Гамарджоба Генацвале
А почему стрелки перевели? Ваша статистика конкретно откуда?
Во время ОИ в Токио проводился опрос среди населения. Цифры оттуда.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Melnikov1968
ВЦИОМ сообщает, что 70% россиян регулярно занимается спортом. Матыцин не даст соврать:)
А почему стрелки перевели? Ваша статистика конкретно откуда?
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evgeniy-panfilov69
До дуры журовой только сейчас доходит, что она полная мерзопакостная русофобка...
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Гамарджоба Генацвале
Ответ BananaMama
Никаких ограничений нет. Это всего лишь спецоперация по депутинизации Олимпиады
Вы-то из Гондураса почему так переживаете? Вам же плевать должно быть, вы писали, что "жалеете что россиянин".Для чего вы здесь? И таких полно тут.
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Акселек давай
Ответ Илья Савчук
Ну если по вашему кругу нет , то точно нет раскола. Твердо и точка...
Ну вы-то за всех знаете, конечно, за каждого в нашей прекрасной стране. Куда уж мне с моим опытом и моим окружением)
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Melnikov1968
Ответ Гамарджоба Генацвале
Статистика из ВЦИОМ?
ВЦИОМ сообщает, что 70% россиян регулярно занимается спортом. Матыцин не даст соврать:)
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Илья Савчук
Ответ Акселек давай
Те, кто против, уехали и громко кричат из-за границы, как жить тем, кто остался. Но их особо никто не слышит. По моему личному кругу общения, те, кто остался, наоборот объединились и помогают друг другу.
Ну если по вашему кругу нет , то точно нет раскола. Твердо и точка...
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Акселек давай
Ответ Илья Савчук
Россияне и так уже расколоты из-за разных мнений по поводу "сво", куда уж больше.
Те, кто против, уехали и громко кричат из-за границы, как жить тем, кто остался. Но их особо никто не слышит.
По моему личному кругу общения, те, кто остался, наоборот объединились и помогают друг другу.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Melnikov1968
А каким образом решение МОК может расколоть россиян? 80% россиян весь этот спорт параллельно.
Статистика из ВЦИОМ?
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Акселек давай
Поедут только представители ЛГБТ-сообщества )
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Илья Савчук
Россияне и так уже расколоты из-за разных мнений по поводу "сво", куда уж больше.
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KMR
Не стоит. Стоит вкладывать в подготовку и платить за внутренние старты по двойному прайсу,покупать им БМВ,точнее Москвич 3)
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Тайга86
Мне жаль спортсменов и всех причастных к их карьере. Заложники ситуации, между двух огней. Разрешают с одной стороны, делают внушение с другой, не разрешают - опять манипулируют ими как хотят. Просто скромно понадеюсь на здравомыслие со всех сторон. И да, удачи пробившимся через все эти баррикады к своей мечте.
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Melnikov1968
А каким образом решение МОК может расколоть россиян? 80% россиян весь этот спорт параллельно.
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Сургут26
Надо случайно послать сармата на полигон невада, чтобы дядя сэм в штаны наложил, вот тогда и поговорим...
С такими лозунгами вам надо в телеграмм каналы российских военкоров, или на крайний случай Бориса Рожина. Они там любят ЯО мериться и мечтают ядерную войну начать, наивно полагая, что это демонстрация силы, когда как раз наоборот.
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BananaMama
Те, кто минимум с Болотной старательно только и делал, что раскалывал российское общество, натравливая одну часть на другую, ставя всех несогласных на положение тутси в Руанде, обвиняет МОК в раскалывании. Фантастическое лицемерие и цинизм
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Viks
Журова: «МОК хочет расколоть нашу сборную и всех россиян. --- А Поздняков рукоплещет МОКу.
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