Депутат Журова: «МОК хочет расколоть нашу сборную и всех россиян. Тут уже надо думать, стоит ли вообще ехать на такие соревнования?»

Депутат Светлана Журова считает, что МОК пытается «расколоть сборную и всех россиян».

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«Таким решением МОК хочет расколоть нашу сборную и всех россиян. Кто-то будет принимать решение правильный спортсмен или неправильный.

И тут уже надо думать, стоит ли вообще ехать на такие соревнования? Если кто-то поедет, а другие спортсмены останутся без Игр – это самый настоящий раскол и противопоставление одних другим», – заявила депутат и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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