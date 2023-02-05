Журова о призывах не допускать россиян к Олимпиаде-2024: «МОК должен проявить жесткость, иначе дойдет до чисток во всех сборных, где есть этнические русские»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что Международному олимпийскому комитету (МОК) нельзя поддаваться политическому шантажу.

Ранее министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что 40 стран выступят против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в .

«Если МОК пойдет на поводу, то на следующие Игры мы получим еще что-нибудь, уже не связанное с русскими. Ведь будет создан прецедент, все решат, что так и дальше можно поступать.

На Олимпиадах 1980 и 1984 годов такое было невозможно – если страны объявляли бойкот, то они не приезжали. И сейчас МОК должен придерживаться той же позиции.

Посмотрите на теннисные профессиональные ассоциации, там в соревнованиях вместе с нашими участвуют и украинцы, и латвийцы, и британцы, и поляки, и никто бойкотов не объявляет.

Организация проявила стойкость – не хотите, не приезжайте, и у всех сразу отпала охота бойкотировать соревнования.

Может, мы и сами еще откажемся от поездки, если нам выставят условия, которые мы не сможем выполнить. Но сейчас МОК должен проявить жесткость, иначе дойдет до чисток во всех сборных, где есть этнические русские.

Мы же не знаем, чего они после начнут требовать. Если МОК пойдет на поводу, то все перерастет в бесконечную проблему.

Сейчас спортсмены могут спросить: почему политики распоряжаются нашей жизнью? Мы выступаем не для кучки политиков, а для зрителей. Вы у зрителей или болельщиков спросите, как они хотят. Почему политики решили за всех?» – сказала Журова.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?