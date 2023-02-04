Глава НОК Эстонии о возможном допуске России к Олимпиаде-2024: «Бойкоты ни к чему не приводили. Сделаем все возможное, чтобы наши спортсмены не пострадали»

Президент Эстонского олимпийского комитета (НОК Эстонии) Урмас Сыырумаа высказался о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов.

«Бойкоты, на самом деле, ни к чему не приводили. Мы фантазируем, что получится так, что кто-то из российских спортсменов под какими-то флагами сможет [выступить] под нейтральным флагом. Пусть это останется знаком этих Олимпийских игр.

Давайте не будем забывать, что чуть ли не половина российских спортсменов, которые попадают на пьедестал, являются военными и получают звезду [на погоны] за победу. Это абсурдная ситуация. Скорее, некоторые из них сами туда не поедут.

Конечно, есть место для дискуссии. Если некая часть [государств] мира не поедут и бойкот будет иметь реальную силу, то и мы не станем совать туда свой нос. Но, как я уже сказал, мы сделаем все возможное, чтобы наши спортсмены не пострадали», – сказал Сыырумаа в эфире телеканала ETV.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?