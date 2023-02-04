Глава НОК Эстонии о возможном допуске России к Олимпиаде-2024: «Бойкоты ни к чему не приводили. Сделаем все возможное, чтобы наши спортсмены не пострадали»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика НОК Эстонии Легкая атлетика

Президент Эстонского олимпийского комитета (НОК Эстонии) Урмас Сыырумаа высказался о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска российских спортсменов.

«Бойкоты, на самом деле, ни к чему не приводили. Мы фантазируем, что получится так, что кто-то из российских спортсменов под какими-то флагами сможет [выступить] под нейтральным флагом. Пусть это останется знаком этих Олимпийских игр.

Давайте не будем забывать, что чуть ли не половина российских спортсменов, которые попадают на пьедестал, являются военными и получают звезду [на погоны] за победу. Это абсурдная ситуация. Скорее, некоторые из них сами туда не поедут.

Конечно, есть место для дискуссии. Если некая часть [государств] мира не поедут и бойкот будет иметь реальную силу, то и мы не станем совать туда свой нос. Но, как я уже сказал, мы сделаем все возможное, чтобы наши спортсмены не пострадали», – сказал Сыырумаа в эфире телеканала ETV.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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5 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
"Давайте не будем забывать, что чуть ли не половина российских спортсменов, которые попадают на пьедестал, являются военными и получают звезду [на погоны] за победу", - а говорят ещё, что в Эстонии пропаганды нет.
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JBa
в принципе, это весь метод работы поляков с февраля прошлого года.

в удобной позиции - они на понт брали, берут и будут брать

вспомнить тот же цирк с тем, как они после инициированного ими дисквала России сразу прошли в финал квалов ЧМ 😑
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Фут.Боль
А как эстонские спортсмены могут пострадать от российских спортсменов на Олимпиаде?
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Алексей Лукьянов
Особенно на биатлоне надо в оба смотреть. Винтовки в руках как никак.
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Виктор Войнов
Речь шакала из мультика Маугли...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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